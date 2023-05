Atividades turísticas de Santa Catarina acumulam alta de 25% nos últimos 12 meses

O setor de turismo catarinense cresceu 25,1% no acumulado dos últimos 12 meses. E o crescimento catarinense entre abril de 2022 e março de 2023, frente ao período imediatamente anterior, superou o crescimento nacional de 22,2%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE lançada nesta terça-feira, 16.

Nos primeiros meses de 2023, frente a igual período de 2022, as atividades turísticas de Santa Catarina cresceram 15,6%, o terceiro resultado nacional. Além disso, os serviços turísticos catarinenses encontram-se 4,9% acima do patamar pré-pandemia, de fevereiro de 2020.

O governador Jorginho Mello enfatizou que o setor de turismo é também um dos motores da economia catarinense. “Na nossa gestão o turismo tem papel de destaque. Por isso criamos a Secretaria de Estado do Turismo que já está trabalhando pra articular governo e entidades e assim fortalecer e elevar a atividade turística ao patamar que ele merece em Santa Catarina”, frisou.

Para o secretário de Estado do Turismo de Santa Catarina, Evandro Neiva, o setor vem se capacitando e aproveitando as oportunidades. “Somos um estado seguro, com muita cultura, belezas naturais e ótima gastronomia, sem deixar de falar nas experiências incríveis. Somos completos e esse crescimento será contínuo. A atual gestão está dando todas as condições para crescermos ainda mais e impactar de maneira positiva a economia de Santa Catarina. Estamos construindo um calendário anual para promover o turismo na experiência de vários municípios catarinenses”, destacou.

O secretário da Indústria, do Comércio e do Serviço (Sicos), Silvio Dreveck, observou que, em relação a março de 2022, o volume de serviços das atividades turísticas catarinense avançou 6,4%. O quarto resultado entre 12 estados pesquisados. “A atividade turística é uma das mais importantes no setor econômico e da geração de emprego e renda, assim como a criação de novos negócios e aumento da produção de bens e serviços, uma vez que traz com ela, desenvolvimento às localidades, e possíveis melhorias na infraestrutura”, complementou.

Por comunicacao@sde.sc.gov.br

Assessoria de Comunicação da Indústria, do Comércio e do Serviço