Bom Jardim e Urubici estão entre as 5 cidades de SC premiadas por turismo sustentável; entenda

Santa Catarina continua brilhando no turismo mundial, quando se fala em sustentabilidade. Entre oito municípios brasileiros premiados, cinco são catarinenses.

Os títulos foram conferidos na 9ª. edição do “Top Good Practice Stories”, promovido pela organização holandesa Green Destinations, que objetiva premiar as 100 históricas de boas práticas que inspiram líderes do turismo responsável em todo o mundo.

As histórias premiadas são das cidades de Bom Jardim da Serra, Bombinhas, Itá, Navegantes e Urubici, por demonstrarem inovação e impacto positivo em suas ações, além de atingir pelo menos 60% de conformidade com os principais critérios de sustentabilidade, reconhecidos pelo Conselho Global de Turismo Sustentável (GSTC).

A lista das 100 melhores histórias resultantes do concurso foi divulgada em Tallinn, Estônia, durante a Conferência Anual da Green Destinations. A divulgação ocorreu em um evento transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Green Destinations, garantindo visibilidade global às histórias premiadas.

