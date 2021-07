Camionete cai em precipício em Urubici na Serra Catarinense

A Guarnição do ABTR-73, ASU-363 e AR-87 deslocaram até a Serra no Interior das furnas / localidade de São Jose em Urubici por volta das 12:03 horas para o atendimento de um acidente de trânsito, queda de veiculo em ribanceira, uma camionete Mitsubishi L-200, de cor cinza. A caminho do local a guarnição do ABTR-73 foi abordada por uma caminhonete Hilux de cor branca, com o pai de uma das vitimas, menor de 9 anos idade, apresentando sangramento na cabeça, foi realizado contenção da hemorragia e conduzido pelo seu pai até o hospital.

A guarnição seguiu até o local da ocorrência, onde foi constatado um veiculo que caiu em uma ribanceira de aproximadamente 70 metros de altura, de declive acentuado. De imediato a guarnição do ASU-363 realizou acesso até as vitimas, iniciando o atendimento. A guarnição do ABTR-73 realizou a montagem de estabelecimento cabo de salvamento, maca de ribanceira e macas rígidas, e uso do guincho do ABTR-73, utilização de facões na mata, para acesso as vitimas. No local foi realizado a imobilização em maca rígida e colar cervical em feminina, de 39 anos de idade, que apresentava suspeitas de fraturas em ambos os membros superiores. Após, foi imobilizado em maca rígida e colar cervical um Senhor idoso, de 70 anos de idade, apresentava escoriações e dores no membro superior esquerdo.

A terceira vítima uma Senhora, de 55 anos idade, apresentava sinais vitais estáveis e suspeita de fratura no membro superior direito.

O condutor do veículo encontrava-se consciente e orientado com sinais vitais estáveis, apresentado suspeita de fratura no membro superior direito e dores na região torácica. Todas as vítimas após imobilizadas e tratadas foram resgatadas com uso do guincho do caminhão ABTR em maca de ribanceira, foram conduzidas em estado estável.

Outras duas vitimas, masculinos de 19 anos e 36 anos já haviam sido conduzidas por populares. Apoiaram a ocorrência na retirada das vitimas 06 moradores da localidade de São José, Guarnição da Polícia Militar. Concluída a operação a guarnição retornou para o Quartel.

Com 5º Batalhão de Bombeiros Militar

