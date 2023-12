Desvio na SC 110 entre Urubici e São Joaquim em processo de autorização do IMA; entenda

Após meses de preocupação devido às enxurradas que afetaram extensos trechos das estradas rurais em Santa Catarina, a atenção agora se volta para a interdição completa do km 380 da SC 110, entre Urubici e São Joaquim. Essa interrupção preocupa especialmente aqueles que dependem da rota para escoar suas produções.

O Governador Jorginho Mello anunciou um aporte financeiro de mais de R$ 1 milhão para a abertura de um desvio. Nesta última sexta-feira (08), uma reunião in loco entre diversas autoridades, incluindo o deputado Marcius Machado (PL), o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade Jerry Comper, o deputado Volni Webber (MDB), o coordenador regional de Infraestrutura Ricardo Costa, vereadores dos municípios afetados e empresários da região foi realizada. O objetivo principal foi discutir os próximos passos para a implementação desse desvio.

Durante o encontro, a prefeita de Urubici, Mariza Costa (PP), ressaltou a necessidade crucial da autorização do Instituto do Meio Ambiente (IMA) para agilizar a execução das obras. O secretário Jerry Comper e o deputado Marcius Machado prontamente entraram em contato com representantes do IMA para acelerar esse processo.

Os deputados receberam um retorno positivo durante a reunião. Segundo o secretário Jerry, foi agendada uma reunião na Secretaria do Estado de Infraestrutura para autorização na próxima terça-feira (12). O deputado Marcius destacou que, com base nesse retorno, estão trabalhando estrategicamente para garantir um posicionamento concreto durante essa reunião.

A agilidade na autorização do IMA é vista como um passo crucial para o início das obras do desvio, proporcionando alívio para a comunidade afetada e restaurando uma importante rota de transporte na região.