Fogo arrasa galpão na área urbana de Urupema

A guarnição de serviço do ABTR-105, por solicitação do Operador do COBOM, deslocou até o endereço acima citado para atender a ocorrência de incêndio em galpão, o qual estava em proximidade de uma residência. A informação chegou via COPOM da Polícia Militar. Ao chegar no local da ocorrência, em virtude da distância, foi constatado que um dos galpões já estava completamente carbonizado pelo fogo, já em fase de diminuição.

Ao lado havia outro galpão e não a residência o qual estava preservado. Ambos os galpões mediam aproximadamente 48 M² cada, construídos em madeira. Foi montado uma linha direta de 1¹/² polegada para fazer o rescaldo. Não houve vítimas, somente danos materiais. Segundo informações da responsável pelo local, o fogo pode ter eclodido devido a existência de uma central de acionamento da cerca eletrificada dos animais no interior do galpão. Para o rescaldo foi utilizado aproximadamente 6 mil litros de água. Foi realizado entrevista com responsável e registros fotográficos para posterior confecção do Informe Pericial.

Fonte: *5º Batalhão de Bombeiros Militar*