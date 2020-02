2ª Cavalgada Feminina de São Joaquim inicia organização em grande estilo

A tarde de sábado (15), foi repleta de importantes decisões para a diretoria da Associação de Amazonas Brutas No Comando (BNC). Com um maravilhoso café oferecido pela Ponto Pão, as meninas receberam a ilustre Bia Mello, do Programa Oh de Casa!, no SBT.

A exemplo de 2019, a diretoria BNC, está buscando parcerias para enriquecer a programação e reunir amazonas e familiares das mais diversas cidades da Região Sul.

Para a 2ª edição, o grupo promete jantares, confraternizações, cafés, rifas, sorteios, aulas de dança, palestras e muitas novidades.

É hora de começar a se programar! Vem aí a 2ª Cavalgada Feminina de São Joaquim!

Dia 24 de Outubro de 2020.

Mais informações você acompanha aqui ou nas redes sociais oficiais da Cavalgada: @cavalgadabnc

Agradecemos imensamente os amigos que, através de nós, enviaram presentes para a Bia Mello:

Casa do Vinho

Apiários Real

Chocolate do Bosque

Ponto do Pão

Floricultura Flores & Arte

Com muito carinho, a diretoria BNC, agradece a Marlene que abrilhantou a reunião oferecendo um maravilhoso café na Ponto do Pão.