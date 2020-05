Proprietário de loja no Japão cria solução simples para abrir portas com os pés

Nos últimos meses passamos a ouvir com maior frequência sobre a importância de lavar bem as mãos e não tocar olhos e boca com elas sujas, para o enfrentamento à pandemia de Covid-19. O novo coronavírus pode permanecer em superfícies por variados intervalos de tempo. Por isso a importância do cuidado redobrado com as mãos que tocam objetos com os quais várias pessoas têm contato como corrimões e maçanetas, por exemplo.

Diante desse cenário, o dono de uma loja de conveniência em Fukuoka, no Japão, Koji Ohara, percebeu que seus clientes não queriam tocar as portas dos refrigeradores. Ele encontrou uma solução simples para essa questão usando chapas de alumínio conectadas à parte inferior das portas. Ele relatou que a instalação levou cerca de dez minutos.

A ideia simples chamou atenção na região, Ohara falou que já lhe perguntaram sobre o material e dimensões de seus dispositivos. Peças para abrir as portas com os pés não são novidade e existem diversos modelos, o que Ohara fez, foi identificar a necessidade de seus clientes e encontrar uma solução simples e rápida para o problema.

Diante da disseminação da Covid-19, mais pessoas também pensaram nessa questão. Alguns até estão imprimindo peças para ajudar a abrir prontas sem encostar nas maçanetas com as mãos. Os dispositivos podem ser conectados às maçanetas e permitem usar o braço para abrir as portas.

Abrir as portas com os pés pode ter ganhado destaque agora, mas há quem gostaria que esses dispositivos permanecessem, incluindo locais como banheiros públicos, mesmo depois que a pandemia passar. [Boing Boing, Flipboard, Fox News]

Por Liliane Jochelavicius