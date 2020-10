Com a chegada do calor, junto surgem os inconvenientes insetos ” moscas” perto dos alimentos. Mas algumas plantas podem contribuir para manter as moscas afastadas, como lavandas, eucaliptos, flores de louro e cravo. A dica é fazer um amarrado dessas plantas e mantê-las expostas frescas;

– Usar cravo da Índia espetados em uma maçã em ambientes onde ocorrerá uma refeição em família poderá manter as moscas distantes porque elas parecem não gostar do cheiro do cravo.