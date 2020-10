Micro e pequenas empresas: Seis dicas de como se organizar para partir em busca de crédito

Nesse momento de crise e desaceleração na economia, os micro e pequenos empresários foram em busca de crédito. No entanto, apenas 42% deles conseguiram acessar linhas de crédito, de acordo com pesquisa realizada pelo Sebrae e Fundação Getúlio Vargas no início de maio deste ano.

Foram várias ações anunciadas para aliviar as contas das PME’s durante a pandemia, desde prorrogação de financiamentos a linhas de crédito específicas. Algumas dessas ações só foram implantadas recentemente, como, por exemplo, o PRONAMPE que só agora foi regulamentado pelo Governo Federal. Os governos estaduais também criaram linhas de auxílio para os pequenos e micro empresários, através de suas agências de fomento, em São Paulo, foram liberados mais de R$ 650 milhões através da Desenvolve SP e Banco do Povo.

Com o início da reabertura dos estabelecimentos em algumas cidades, a procura por crédito tende a diminuir, mas se seu empreendimento irá precisar de crédito é bom que esteja preparado. Seguem algumas dicas básicas de como se organizar para partir em busca de crédito:

Verifique as linhas de crédito, disponíveis em seu banco de relacionamento – onde você mantém as contas do seu negócio e/ou pessoa física. Essa deve ser sempre a primeira opção, pois evita ter que apresentar uma série de documentos que são exigidos para iniciar uma conta em outra instituição financeira. E claro compare com outras instituições taxas e condições prazo e limites, isso aumenta seu poder de negociação. Tenha as alterações societárias e declarações de impostos regularizadas. O Pronampe, por exemplo, utiliza a última declaração para liberar o valor que corresponde a até 30% do faturamento em 2019. Se a empresa tem menos de 1 ano de constituição, será considerado o capital social e o valor liberado pode chegar até 50% do capital declarado. Mantenha os controles financeiros da sua empresa em dia. Para os nano e micro empreendedores, faça uma planilha simples onde esteja demonstrado as receitas e custos do seu negócio. Se tiver muita dificuldade, procure o auxílio de um especialista em finanças ou contador. Com os controles financeiros em mãos, analise seu fluxo de caixa para não entrar em um alto nível de endividamento e não conseguir arcar com seus. Faça um levantamento de quais garantias poderão ser oferecidas na contratação do crédito. Dependendo do valor solicitado os bancos podem pedir alguma garantia em troca. O FAMPE – Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas do Sebrae, é uma alternativa às garantias reais exigidas pelas instituições financeiras, pois garante até 80% da operação de crédito de micro e pequenas empresas. Verifique todas as restrições que possam impedir a solicitação do crédito, não basta não ter restrição no CNPJ, o CPF dos sócios ou proprietário também precisa estar sem restrições.

Se com tudo isso em mãos ainda tiver dificuldade, uma alternativa é partir para a antecipação dos recebíveis. Os meios de pagamentos digitais e as maquininhas oferecem essa alternativa, nem sempre com as melhores taxas, mas é mais uma forma de crédito, principalmente em tempos de baixa liquidez no mercado.

E foco na virada, empreender nunca foi fácil. Vai passar!