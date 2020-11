Árvore de Natal: saiba qual é a data certa para começar as decorações

A data mais esperada do ano o Natal está se aproximando e, em alguns lugares, já começaram a surgir as primeiras luzinhas e decorações vermelhas. Depois de tantos desafios enfrentados em 2020 devido à pandemia, não vemos a hora de trazer o clima mágico para dentro de casa e celebrar com a família. Mas você sabe qual é a data certa para montar sua árvore de Natal? Descubra agora!

Existe data certa para montar a árvore de natal?

A resposta é sim! De acordo com a tradição católica, a montagem da árvore de Natal deve começar somente no primeiro domingo do Tempo Advento, que corresponde ao mês de preparações para o nascimento de Jesus Cristo. Neste ano, a data acontecerá em 29 de novembro.

Ainda de acordo com o calendário religioso, a construção do presépio – outro item bastante conhecido na decoração natalina – deve ser feita aos poucos, ao longo de todo o mês de dezembro. José e Maria são colocados na véspera da festividade, enquanto o menino Jesus chega apenas no próprio dia 25. Após o nascimento, está na hora de incluir os três Reis Magos.

A título de curiosidade, saiba que a montagem dos enfeites não ocorre seguindo as mesmas “regras” ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o ritual costuma acontecer no Dia de Ação de Graças, que este ano será 26 de novembro. Já em Portugal, as árvores de Natal surgem no Dia da Imaculada Conceição, celebrado em 8 de dezembro.

Quando devo desmontar a decoração?

O costume diz que a árvore de Natal, assim como os outros itens de decoração natalina, devem ser desmontados no dia 6 de janeiro. Isso porque a data é marcada pelo Dia de Reis, ou seja, quando Jesus recebeu a visita dos três Reis Magos.

Vale lembrar que essas são apenas tradições seguidas pelo calendário religioso, mas cada família pode optar por montar a decoração de Natal da maneira que preferir. O mais importante é comemorar a simbologia da data e aproveitar os bons momentos com quem amamos, sem nos esquecer dos cuidados na prevenção contra a Covid-19!

