13 eventos históricos que ninguém foi capaz de explicar até agora

Amamos o conhecimento, mas não há como negar que há um fascínio envolvendo coisas misteriosas que é muito mais interessante do que fatos irrefutáveis.

A lista abaixo, compilada pelo portal The Bored Panda, destaca alguns eventos históricos que os cientistas ainda não conseguiram explicar.

Qual a sua teoria?

A gorila que disse que os animais vão para um “buraco confortável” quando morrem

Koko é uma gorila fêmea que aprendeu linguagem de sinais e foi capaz de se comunicar com as pessoas através dela. Em uma entrevista, sua treinadora, Francine Patterson, foi questionada sobre quão profundas eram suas conversas com Koko. Ela respondeu que Koko, logo no começo, teve uma conversa interessante sobre morte com uma de suas cuidadoras. A cuidadora mostrou a Koko um esqueleto e perguntou: “Está vivo ou morto?” Koko respondeu: “Morto, coberto”. Então a cuidadora perguntou: “Para onde vão os animais quando morrem?”, ao que Koko rebateu: “Um buraco confortável”. A resposta de Koko surpreendeu muitas pessoas e deixou um espaço para debates filosóficos.

O corpo de 2.000 anos que ainda tinha cabelo, cílios e sangue nas veias

Xin Zhui, também conhecida como Lady Day, foi a Marquesa de Dai durante a dinastia Han na China antiga. Seu túmulo foi encontrado 2.000 anos após sua morte em uma colina chamada Mawangdui, com centenas de artefatos valiosos e documentos. O que surpreendeu a todos, no entanto, foi quão incrivelmente bem preservado estava: Lady Day foi encontrada com todos os seus órgãos e vasos sanguíneos intactos, além de uma pequena quantidade de sangue tipo A em suas veias. O esqueleto também tinha cabelos e cílios. Por fim, os cientistas encontraram sementes de melão no seu estômago, o que os fez considerar que ela morreu dentro de algumas horas de ter comido melão durante o verão chinês, estação da fruta. O corpo estava encharcado em um misterioso líquido levemente ácido que continha um pouco de magnésio. Foi provavelmente isso que ajudou a preservá-lo, mas os cientistas até hoje não têm a menor ideia do que é.

O homem que se tornou um gênio musical depois de passar por traumatismo craniano

Imagine acordar e descobrir que você é basicamente um gênio musical, mesmo que não tenha praticado música um dia em sua vida. Algo semelhante aconteceu com Derek Amato, só que a um alto custo. Em outubro de 2006, ele sofreu uma severa concussão depois de bater a cabeça na piscina enquanto mergulhava. Derek sofreu perda de memória, mas também adquiriu uma habilidade incrível: se tornou um compositor do dia para a noite. O ganho de habilidades após um trauma é conhecido como “síndrome de Savant”, é muito raro e ainda não tem explicação. Acredita-se que o caso de Derek seja ainda mais especial, pois ele pode ser a única pessoa no mundo a ganhar talentos de nível genial depois de sofrer um trauma.

A nuvem tempestuosa que aparece em uma ilha australiana toda tarde

De setembro a março, todos os anos, uma nuvem de tempestade chamada Hector se forma quase todas as tardes nas Ilhas Tiwi, na Austrália. Ela foi nomeada por um piloto durante a Segunda Guerra Mundial e continua o centro de muitos estudos meteorológicos até hoje. Infelizmente, nenhum cientista foi capaz de apresentar uma explicação válida sobre por que a tempestade continua aparecendo.

O manuscrito que ninguém no mundo entende

Cerca de 500 anos atrás, um texto foi escrito em um idioma e sistema de escrita desconhecidos por um autor desconhecido. Nomeado de “manuscrito de Voynich” em homenagem a Wilfrid Voynich, bibliófilo que comprou o documento em 1912 na Itália, muitos criptógrafos e decifradores têm tentado descobrir o que o texto realmente diz desde então. Já foi sugerido que o manuscrito é uma “pegadinha”, mas, com 272 páginas, teria que ser uma piada muito elaborada por um palhaço bem comprometido. Recentemente, um estudo com inteligência artificial gerou teorias interessantes que podem levar à revelação do mistério.

A misteriosa “peste dançante” que fez pessoas dançarem até a morte

Em 1518, uma “praga da dança” atingiu Estrasburgo, na França. A condição estranha teve seu episódio inicial em julho, quando uma mulher chamada Mrs. Troffea começou a dançar incontrolavelmente no meio da cidade. Logo, foi acompanhada por 34 pessoas. No seu auge, a epidemia se espalhou para cerca de 400 pessoas. Os indivíduos morreram de ataques cardíacos, exaustão ou acidentes vasculares cerebrais. Os médicos não conseguiram identificar a causa da praga. Até hoje, cientistas não sabem ao certo o que aconteceu, mas teorizam que pode ter sido resultado de intoxicação alimentar ou um caso de doença psicogênica em massa.

O local dos túmulos de Cleópatra e seu amante Antônio

Apesar das numerosas alegações falsas sobre a tumba de Cleópatra, até hoje ninguém tem ideia de onde uma das mulheres mais icônicas da história da humanidade foi enterrada. Acredita-se que ela foi sepultada ao lado de seu amante Antônio, por ordens de Otaviano. Túmulos de outras figuras icônicas permanecem um mistério para os arqueólogos, como os locais de descanso final de Mozart e Genghis Khan.

A tripulação de um barco que desapareceu completamente apesar de ele não ter afundado

Joyita foi uma embarcação mercante que desapareceu misteriosamente no Pacífico Sul em 1955. Quando o navio foi encontrado, uma grande parte dele ainda estava para fora da água. A tripulação de 25 pessoas, no entanto, não estava ali. Durante a busca, nenhum corpo ou indivíduo foi encontrado. Essa história deixou muitos intrigados. Por que a tripulação simplesmente não ficou no navio e como nenhum corpo foi encontrado?

O tesouro no valor de US$ 10 milhões que ninguém sabe a quem pertenceu

Em 2013, um casal americano encontrou um tesouro perto de sua casa: um saco de moedas totalizando cerca de US$ 27 mil. Por causa do valor histórico, no entanto, a mesma quantia agora vale US$ 10 milhões e deve ser vendida pela Amazon. O casal decidiu não revelar o local da descoberta, no temor de que as pessoas viessem a sua casa para procurar por mais moedas. De acordo com um representante da Casa da Moeda dos Estados Unidos, não há nenhuma informação ligando as moedas a qualquer roubo em qualquer instalação do governo. Se fosse o caso, o “tesouro” já teria sido confiscado. O dono original do saco de moedas enterrado, assim, segue sendo um mistério.

O Disco de Festo que ninguém sabe o que significa

Semelhante ao manuscrito de Voynich, o Disco de Festo é um disco feito de barro provavelmente criado durante a Idade do Bronze que ninguém sabe o que quer dizer. Houveram algumas tentativas de decifrá-lo, mas nenhuma teoria foi considerada convincente o suficiente. Entre as hipóteses, o disco pode ter sido um jogo de tabuleiro ou pode simbolizar uma oração à deusa da fertilidade.

A motocicleta de 100 anos encontrada em uma parede que ainda funciona

Até hoje ninguém conseguiu explicar como uma motocicleta de 100 anos que ficou escondida dentro de uma parede por 40 anos ainda funciona corretamente. Além disso, possui um design único que nenhuma outra motocicleta Traub tem. Este artigo de colecionador é considerado “a moto mais rara do mundo”.

A população inteira de uma vila Inuit no Canadá que desapareceu

Em 1930, quando um caçador de peles chamado Joe Labelle entrou no perímetro de uma conhecida pequena vila Inuit no Canadá, se deparou com uma cena muito estranha: não havia uma única pessoa ali. Sete cães de trenó foram encontrados mortos por inanição em um túmulo que parecia construído por homens. Uma busca foi realizada para encontrar os desaparecidos, sem sucesso. Nenhum corpo ou indivíduo foi encontrado.

A ilha Bermeja que existia nos mapas até 1846, mas ninguém consegue achar

Bermeja é conhecida como uma ilha fantasma identificada em mapas da costa norte de Yucatán até o século XX. Buscas recentes por ela não encontraram nada. A pesquisa começou quando alguém apontou que a ilha não tinha fronteiras nem direitos de petróleo definidos no Golfo do México. A procura por esse pedaço de terra, no entanto, não resultou em nada além de água. Até hoje, ninguém pode explicar se a ilha existiu ou não. [BoredPanda]

Por Natasha Romanzoti