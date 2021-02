Vinícola catarinense será sede do maior evento de ciclismo do mundo, o Haute Route

A Vinícola Thera irá receber o maior evento de ciclismo de estrada do mundo, o Haute Route. Ele irá ocorrer entre os dias 22 e 24 de outubro, em diversos pontos do Estado.

Em sua primeira edição no Hemisfério Sul, ciclistas de todo o Brasil e de vários outros países vão percorrer 238 quilômetros por estradas catarinenses, com dois estágios na Serra, incluindo a Serra do Rio do Rastro, e um na Capital.

A Vinícola Thera será a Village, local onde tudo vai rolar quando os atletas não estiverem pedalando, como a entrega dos kits, jantar de boas-vindas, orientações, premiações, estrutura de atendimento aos participantes, estacionamento para as bicicletas, refeições, serviços de recuperação e lazer, entre outras ações.

É uma enorme satisfação receber um evento deste porte e poder mostrar para os atletas e para o mundo nossas estradas paradisíacas, belezas naturais, hospitalidade e a qualidade de tudo o que a Serra Catarinense produz comemora o sócio-diretor da Vinícola Thera, Abner Zeus de Freitas.

Toda a estrutura da Fazenda Bom Retiro, onde a vinícola está instalada, incluindo wine bar, pousada, heliponto e spa estarão disponíveis, assim como serviços de visitação aos vinhedos, degustação de vinhos, piqueniques e passeios de balão.

Queremos proporcionar uma experiência imersiva e completa para atletas, familiares e esperamos que sintam-se igualmente confortáveis e aconchegados como nos demais locais onde o evento ocorre explica Freitas.

Neste ano em que o Haute Route completa uma década desde o primeiro evento nos Alpes, estão previstas competições de três, cinco e sete dias também na Suíça, na França, na Itália e na Espanha, em estradas consagradas como os Pirineus, os Alpes franceses, as Dolomitas, entre outras.

Previsto para março, o Haute Route Brasil precisou ser transferido para outubro por causa da pandemia. Será um momento marcante para o Estado.

Fonte NSC Total