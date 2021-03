Este site tem o superpoder assustador de transformar suas fotos antigas em vídeos

É difícil se sentir conectado a alguém que foi para você apenas uma foto estática a vida toda. Assim, uma empresa chamada MyHeritage que fornece aprimoramentos automáticos de fotos usando inteligência artificial agora está oferecendo um novo serviço que animar pessoas em fotos antigas criando um vídeo curto que parece ter sido gravado enquanto eles posavam e se preparavam para o retrato.

Chamado Deep Nostalgia, os vídeos criados lembram o recurso Live Photo no iOS e iPadOS, onde vários segundos de vídeo são gravados e salvos antes e depois que o obturador do aplicativo da câmera seja pressionado. Mas o Deep Nostalgia é feito para trazer fotos estáticas, aquelas não capturadas em um smartphone moderno, à vida.

O processo de conversão é completamente automatizado. Os usuários simplesmente deve carregar a foto através do site MyHeritage, onde sua qualidade é melhorada como imagem estática para facilitar que o algoritmo de aprendizagem profunda (criado por uma empresa chamada D-ID) faça seu trabalho. A orientação da pessoa na foto é analisada para determinar a direção de sua cabeça e para onde os olhos estão voltados, e então um vídeo orientador correspondente — uma gravação moderna de um rosto fazendo movimentos como se estivesse posando para uma foto — é selecionado para orientar como a foto é animada.

Os resultados são assustadoramente realistas em vários dos casos, e conseguem preservar a estética da foto original para ajudar a dar credibilidade para o efeito. A “Nostalgia Profunda” tem algumas limitações, no entanto. Em uma foto com várias pessoas, os usuários são orientados a selecionar apenas uma única pessoa que eles querem ver animada porque a ferramenta, pelo menos em sua forma atual, não pode trazer toda a foto à vida. As animações também estão limitadas à cabeça e pescoço da pessoa.

O site MyHeritage exige que os usuários se inscrevam antes de usar o Deep Nostalgia. Depois disso você pode animar até cinco fotos diferentes gratuitamente. Depois, será necessário pagar por uma assinatura para trazer outros amigos e familiares de volta à vida. É um pouco assustador? Sim, mas ao mesmo tempo, é outra aplicação fascinante da IA e do aprendizado profundo que parece vindo diretamente da ficção científica ou de um livro do Harry Potter. E embora o serviço seja limitado hoje, não vai demorar muito até que a IA possa dar vida a uma foto inteira, então um momento estático no casamento de seus avós pode facilmente se tornar outro vídeo caseiro da família.

Por Marcelo Ribeiro