Pênis estão encolhendo e a contagem de esperma despencando em homens, adivinhe a causa

O fim da humanidade? Pode estar chegando mais cedo do que pensamos, graças a produtos químicos que causam problemas com hormônios que estão dizimando a fertilidade a uma taxa alarmante em todo o mundo. Um novo livro chamado Countdown (Contagem Regressiva, sem edição em português), de Shanna Swan, epidemiologista ambiental e reprodutiva da Escola de Medicina Icahn no Monte Sinai, em Nova York, descobriu que a contagem de espermatozoides caiu quase 60% desde 1973. Seguindo a trajetória em que estamos, a pesquisa de Swan sugere que a contagem de espermatozoides pode chegar a zero até 2045. Zero. Pense nisso. Isso significaria nada de bebês. Nada de reprodução. Chega de humanos.

Os produtos químicos culpados por esta crise são encontrados em tudo, desde recipientes plásticos e embalagens de alimentos, até roupas impermeáveis e fragrâncias em produtos de limpeza, até sabonetes e shampoos, até eletrônicos e carpetes. Alguns deles, chamados PFAS, conhecidos como “produtos químicos eternos”, porque não se decompõe no ambiente ou no corpo humano. Eles apenas se acumulam e acumulam, causando mais e mais danos, minuto a minuto, dia após dia. Agora, parece que a humanidade está chegando a um ponto de ruptura.

O livro de Swan é impressionante em suas descobertas. “Em algumas partes do mundo, a mulher média de vinte e poucos anos hoje é menos fértil do que sua avó era aos 35 anos”, escreve Swan. Além disso, Swan descobre que, em média, um homem hoje terá metade do esperma que seu avô tinha. “O estado atual dos aspectos reprodutivos não pode continuar por muito mais tempo sem ameaçar a sobrevivência humana”, escreve Swan, acrescentando: “É uma crise existencial global”. Isso não é hipérbole. Isso é ciência.

Como se isso não fosse assustador o suficiente, a pesquisa de Swan descobriu que esses produtos químicos não estão apenas reduzindo drasticamente a qualidade do sêmen, eles também estão diminuindo o tamanho do pênis e o volume dos testículos. Isto não é nada menos que emergência humanitária.

O livro de Swan lembra pesquisas anteriores, que descobriram que o PFAS prejudica a produção de espermatozoides, interrompe o hormônio masculino e está correlacionado com uma “redução da qualidade do sêmen, volume testicular e comprimento peniano”. Esses produtos químicos estão literalmente confundindo nossos corpos, fazendo-os enviar mensagens confusas e ficar louco.

Dado tudo o que sabemos sobre esses produtos químicos, por que não estão sendo combatidos com mais urgência? As leis e reglamentações variam de país para país, região para região. A União Europeia, por exemplo, restringiu vários ftalatos em brinquedos e estabelece limites para ftalatos considerados “reprotóxicos” — o que significa que prejudicam as capacidades reprodutivas humanas — na produção de alimentos.

Nos Estados Unidos, um estudo científico encontrou exposição ao ftalato “generalizada” em bebês, e que os produtos químicos foram encontrados na urina de bebês que entraram em contato com shampoos, loções e talcos. Ainda assim, falta uma regulamentação agressiva, especialmente por causa do lobby de gigantes da indústria química.

Nos EUA a Lei de Prevenção à Poluição para o Nosso Futuro, que “orienta as agências estaduais a abordar classes de produtos químicos e se afastar de uma abordagem química por meio químico, o que historicamente resultou em empresas mudando para substitutos igualmente ruins ou piores.” O Estado tomou medidas importantes para enfrentar a extensão da poluição química, mas, em geral, os Estados Unidos, como muitos outros países, estão lutando uma batalha perdida por causa de uma legislação fraca e inadequada.

Nenhum país ou região na Terra está intocado pela contaminação do PFAS. É um problema global. PFAS foram encontrados em todos os cantos do mundo. Está virtualmente presente nos corpos de cada ser humano. É encontrado em peixes no fundo do mar, e pássaros altos no céu.

E está nos matando, literalmente, prejudicando e atacando a própria fonte de vida: nossas capacidades reprodutivas. A morte rápida e o declínio do esperma devem ser abordados, e devem ser resolvidos agora. Simplesmente não há tempo a perder. [The Guardian]

Por Marcelo Ribeiro