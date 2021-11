Quais os melhores e-sports para apostar em 2021

Veja quais os melhores jogos eletrônicos para você ganhar dinheiro real apostando em 2021 no Brasil.

Os jogos eletrônicos até alguns anos atrás eram apenas um mercado limitado ao comércio dos jogos voltados para o entretenimento, com a internet os jogos tomaram diferentes formas de monetização e com a popularização das gameplays com mais e mais adeptos destes jogos eletrônicos uma profissão nasceu.

Não demorou para que campeonatos fossem organizados, com competidores tratados como atletas de um esporte tradicional e, principalmente, com premiações equivalentes aos principais campeonatos esportivos do mundo. O fato é que o mercado de jogos eletrônicos já alcançou proporções astronômicas o que abriu espaço para ser inserido também em plataformas de aposta esportiva.

Sempre ligados nas inovações e novidades do mercado, chamamos os especialistas do https://www.apostarnobrasil.com.br/ para listar aqui neste artigo os 5 melhores jogos de e-sports para você apostar em 2021, papel e caneta em mãos, vamos lá.

Top 5 melhores e-sports para apostar em 2021

Mesmo com uma pausa longa que já dura mais de dois anos após as proibições de eventos com aproximação social, os campeonatos de e-sports diminuíram seu ritmo mais ainda continuaram acontecendo, aumentando a popularidade dos jogos.

Por outro lado, as coisas mudam facilmente na internet e os que eram os melhores ontem podem já não ser hoje, por isso vamos ver quais os cinco melhore jogos eletrônicos para apostar em 2021:

FREE FIRE

Mesmo tendo perdido o posto de jogo mais jogado do mundo em 2020, o Free Fire segue firme como o melhor jogo eletrônico para apostar em 2021. São diversos eventos organizados pelo jogo que oferecem o ambiente perfeito para que os apostadores possam montar a sua estratégia com centenas de possibilidades.

PUBG MOBILE

Um jogo apenas para smartphones, o PUBG ou PlayerUnknown’s Battlegrounds é um dos mais populares do mundo acumulando milhões de jogadores simultâneos de todas as partes do globo.

Campeonatos online acontecem todos os dias no jogo que oferece premiações bem atrativas.

CS:GO

Um jogo eletrônico que é a evolução de outro clássico dos videogames, o CS:GO ou Counter Strike GO é um jogo onde cada time pode assumir o papel de terrorista ou forças especiais e se enfrentar alcançando objetivos diferentes.

LEAGUE OF LEGENDS

No melhor estilo MOBA, o League of Legends também é chamado de Lolzinho, oferece uma temática nós contra eles onde equipes formadas por personagens com características distintas tentam destruir a base inimiga e, ao mesmo tempo proteger e própria base.

O principal campeonato nacional deste jogo para apostar é o CBLOL – Campeonato Brasileiro de LOL.

DOTA 2

Dota ou Defense of the Ancients é um dos jogos eletrônicos MOBAs mais populares no mercado internacional, onde duas equipes com cinco jogadores cada tem personagens com características distintas e tem como objetivo principal destruir a base inimiga enquanto protege a própria base.

É um jogo de estratégia que possui alguns campeonatos internacionais bem importantes.

Concluindo

Os e-sports são o futuro das apostas esportivas, cada vez mais estão inovando e trazendo novas perspectivas tanto na tecnologia embarcada nos jogos quanto nos tipos de apostas que podem ser feitas pelo usuário de casas de aposta.

É um mercado global que tem muito a crescer nos próximos anos.