ESC Live Casino & Bónus 2022

Esta plataforma online nasceu de uma parceria entre a Estoril Sol Digital S. A. e a GAMING1. No site da marca poderá encontrar desportos e casino. Recentemente a companhia desenvolveu uma secção de póquer. Os serviços e recursos da ESC poderão ser acedidos via site para desktop ou esc online aplicacao. O bookmaker oferece apps separadas para desportos e poker que podem ser instaladas nos smartphones com sistemas Android e iOS.

Esta empresa fez um ótimo trabalho na esfera de bónus e disponibiliza para os clientes uma ampla gama de opções. Há ofertas de boas-vindas diferentes e há também bónus regulares. A ESC tem uma ótima oferta de jogos, especialmente na categoria “slots”, e também possui uma secção de poker online. É apenas a 3ª casa em Portugal a adicionar esta secção ao seu portfólio. Ao entrar no mundo de póquer da ESC Online, poderá participar em torneios que decorrem diariamente ou semanalmente.

A única desvantagem deste casino online é a área financeira. Não há grandes problemas com os depósitos, pois a marca oferece diversas opções como MBWay, cartões Visa e Mastercard, cartões pré-pagos e carteiras eletrónicas. No entanto, a única maneira de receber os ganhos é através da transferência bancária.

Se precisar de ajuda, poderá contactar a equipa de suporte por e-mail, formulário online ou chat ao vivo. Infelizmente, o chat funciona com o seguinte horário – das 12h às 22h. Leia a nossa revisão do casino ESC Online e saiba mais informações sobre as ofertas de bónus.

Jogos populares

A marca recentemente adicionou uma secção de Poker à sua plataforma online. Portanto, vamos dar uma olhada na esta área do site antes de falar sobre outros jogos de casino. Aqui encontrará torneios e cash games à sua medida, para ir desenvolvendo e aperfeiçoando a sua perícia como jogador de Poker. Tem à sua disposição as secções das regras do Texas Hold’em e Omaha e as dicas para ganhar mais e evoluir.

Há duas maneiras de jogar póquer na ESC Online:

Download

Faça o download da app de Poker, instale e comece a jogar. Pode escolher a versão que pretende, PC, iOS, Android ou Mac.

Browser

Pode jogar directamente no seu browser, sem necessidade de descarregar a esc online aplicacao. Clique e jogue.

Os requisitos do sistema são os seguintes:

Mínimo Windows 8.1

Mínimo iOS versão 13

Mínimo Android versão 5

Pode utilizar também a versão browser html5 para jogar

A empresa tem um tutorial que explica como jogar poker. Há promoções especiais para esta secção do site e no momento da nossa análise a marca ofereceu 5 torneios: The Big Free, Daily Specials, Super Weeklys, Turbo Rush e Sit&Go.

Quanto à secção de Casino, aqui os clientes da ESC Online vão encontrar vários jogos de slots, jackpots, roleta francesa e blackjack. A coleção de slots é bastante boa, embora a casa não ofereça filtros para selecionar os títulos por temas ou estúdios. Mas os clientes registados poderão usar a barra de pesquisa. Se sabe o nome de slot que deseja jogar, pode facilmente encontrá-lo. Entre os jogos mais populares estão: Queen os the Castla, 777 Ultra Burn, Book of Magic, Wolf Gold e Aladdin’s Legacy.

Na categoria “Roleta”, os apostadores poderão jogar variantes de roleta americana e europeia. A categoria de blackjack possui apenas 4 jogos: Multihand, Multihand VIP, Multihand 3 Seats e Multihand 3 Seats VIP.

Inscrição no site

Para desfrutar de jogos e ofertas promocionais da empresa é necessário criar um perfil. Siga as nossas dicas e você vai abrir nova conta na ESC Online dentro de alguns minutos.

Tem de entrar na página inicial do site. No canto superior há um botão “Iniciar sessão”. Ao clicar nesse botão, verá as opções disponíveis: pode criar sua conta ou entrar no perfil já registado. Como você ainda não está inscrito, selecione a primeira opção. A marca vai oferecer três bónus de registo: ticket poker (contém freeroll 1000 euros garantidos), 10 euros para colocar prognósticos desportivos e 10 euros gratuitos para jogar no casino. Para receber estes prémios na esc online aplicacao, tem de adicionar o seu número de telefone e confirmar que deseja receber as comunicações da ESC Online. Depois disso, terá que colocar os dados pessoais, de identidade e de início de sessão. Se tiver, pode inserir um código promocional. Ao preencher todos os campos obrigatórios (por exemplo, deverá indicar sua situação profissional), clique em “Validar”.

Bónus de primeiro depósito

A ESC Online está entre as poucas empresas de jogos de azar portuguesas que possui uma excelente seleção de promoções. Por exemplo, os novos utilizadores podem contar com mais de duas ofertas de registo. Vamos dar mais detalhes sobre os bónus disponíveis.

Até 250 euros em freebets – desporto

Aproveita já a promoção da marca com a qual conseguirá jogar com dinheiro extra e apostar nas modalidades preferidas usando as freebets da casa. Basta fazer o seguinte:

Registe-se. Efetue seu 1º depósito. Receba apostas grátis de forma seguinte:

Deposite entre 10€ e 19,99€ receba 1 Freebet de 10€ 20€ – 29,99€ 2 Freebets de 10€ 30€ e 39,99€ 3 Freebets de 10€ 40€ e 49,99€ 4 Freebets de 10€ 50€ e 59,99€ 5 Freebets de 10€ 250€ ou mais 25 Freebets de 10€

Condições:

Cada 20€ colocados em apostas (dinheiro real) com probabilidades de 2.00 ou superiores desbloqueiam uma aposta grátis de 10€.

Apostas canceladas ou anuladas, apostas participativas em promoções, ou apostas resolvidas com odds inferiores a 2.00, não contam para desbloquear as Freebets.

Prognósticos fechados utilizando a opção de Cash Out não contam para desbloquear as Apostas grátis.

Os ganhos gerados durante o uso das freebets têm seus requisitos de aposta:

– Cotas 1.40 – 1.80: 12x

– Probabilidades 1.81 – 2.20: 6x

– Coeficientes acima de 2.21: 3x

Ou seja, melhor apostar nos eventos com cotas um pouco acima de 2.00 para cumprir os requisitos de maneira mais rápida.

Prémio de até 250 € – casino

Esta oferta da esc online aplicacao é muito mais fácil de reivindicar do que a para as apostas desportivas. A única coisa que precisa é depositar na conta, depois a ESC Online vai duplicar o valor.