Funções escondidas no Iphone

O Iphone é um dos aparelhos mais utilizados do mundo e muitas pessoas não sabem de algumas funções um pouco escondidas.

Além de tirar fotos, ouvir música, ajustar a hora e ver a temperatura, por exemplo. Mas muita gente não conhece ou até mesmo esquece sobre algumas funções disponíveis no Iphone.

Funções escondidas e esquecidas

Facetime

Muitas pessoas não sabem, mas o Facetime é um dos meios de comunicação por vídeo mais utilizados em vários países, o que não é o caso do Brasil. Por termos o Whatsapp, não utilizamos muito essa função e ela muitas vezes só é lembrada quando o Whatsapp está com problemas.

Apesar disso, pode ser que o Facetime fique mais atrativo a partir da nova versão do sistema do Iphone, o iOS 16, que permitirá que os usuários assistam a programas e séries e escutem música juntos através dessa função.

Saúde

Esse é outro recurso que muitas pessoas nem sabem para que serve. O aplicativo Saúde já vem instalado no aparelho e permite que o usuário verifique os passos e quilômetros caminhados, mas também faça programas em relação à sua alimentação, sono, etc. Além disso, é possível adicionar os relatórios clínicos enviados pelos médicos e assim ter todo o histórico dentro de um único aplicativo.

Para aqueles que possuem o Apple Watch ou outro smartwatch, a integração com o aplicativo está disponível para que ainda mais dados possam ser captados, como os sinais vitais, por exemplo.

Siri

A Siri é amplamente conhecida por todos, mas sabia que é possível solicitar diversas coisas à ela? O usuário pode pedir para que ela programe um alarme e até mesmo leia e-mails e mensagens do Whatsapp.

Os comandos são: “E aí, Siri?” para ativar a assistente virtual e logo depois “Leia meus e-mails” ou “Leia minhas mensagens no WhatsApp”.

A Siri é uma assistente inteligente pouco utilizada pelos brasileiros no dia-a-dia mas pode ser que isso comece a mudar com as dicas dadas acima. Além delas, é possível perguntar a sua localização exata, fazer perguntas diretas que ela poderá encontrar no Google, solicitar a abertura de aplicativos e muito mais.

O lançamento do iOS 16 trará ainda mais novidades para aqueles que possuem o aparelho. Uma das desvantagens é que somente os que possuem o iPhone 8 ou versões superior poderão aproveitar dos novos recursos oferecidos. Porém, os dito acima está incluso nas versões mais antigas do aparelho.