Estratégias de Cassino para 2022

Divertir-se em cassinos online pode ser uma boa maneira de ter um lazer acessível e se desligar do estresse do dia-a-dia. Mas mesmo sendo um ambiente repleto de jogos, é preciso ter responsabilidade e até estratégia para que a experiência seja interessante.

Então, se vale um conselho que funciona como estratégia é essencial você escolher o melhor cassino online e se divirta sem problemas. Mas para isso, é importante saber quais sites são confiáveis e oferecem bons serviços e quais não.

Portanto, não deixe de conferir as melhores análises e avaliações de especialistas e pessoas que entendem do assunto. Além disso, não deixe de verificar a reputação das plataformas como Reclame Aqui para saber quais são as queixas dos jogadores e se elas são resolvidas.

O que muita gente ainda não sabe é que a legalização dos jogos de azar e apostas esportivas ainda está no Senado para votação. No entanto, não é ilegal jogar em cassinos online. Afinal, não há nenhuma proibição específica sobre a exploração de jogos em sites de domínio estrangeiro. Mas fato é que a maioria dos brasileiros aprova a legalização.

Bônus de boas-vindas e outras promoções

Já adiantamos que este não deve ser o único critério para escolher um cassino online para se divertir. No entanto, abrir conta em uma plataforma que oferece um bom bônus de boas-vindas e ofertas adicionais pode ser interessante.

Afinal, estas promoções costumam oferecer um dinheiro extra aos jogadores, que terão ainda mais recursos no site. Assim, é possível:

Conhecer jogos

Apostar inicialmente sem investir o dinheiro de sua banca

Ter direito a giros grátis em slots (caça-níqueis)

E muito mais.

Vale ressaltar que cada operadora tem um tipo de bônus diferente, uma maneira de ativar e regras para a liberação de saque (rollover). Então, não deixe de conferir primeiramente se o site oferece este tipo de oferta e, claro, as regras da promoção.

Usando com responsabilidade e atenção o bônus para novos clientes e as ofertas adicionais que os sites podem oferecer, você poderá usá-los a seu favor.

Escolha jogos que você conhece as regras e tem afinidade

A maior parte dos jogos de cassino é considerada jogos de azar. Portanto, dependem de sorte para render ganhos. Mas como nem sempre isso é possível, o jogador poderá escolher jogos que não dependem exclusivamente da sorte, como o pôquer, por exemplo.

No entanto, por mais simples que um jogo possa ser, não deixe de ler as regras e seus objetivos. Então, mesmo se você quiser se divertir com slots, um jogo que depende exclusivamente de sorte, veja como ele é composto. Há recursos especiais? Há símbolos que aumentam chances de combinações ou ganhos? Há prêmios acumulados (jackpots)?

Uma boa maneira de conhecer os jogos é testando a versão de demonstração que alguns deles oferecem. Normalmente esta funcionalidade está disponível nos slots. Assim, você poderá jogar sem apostar seu dinheiro (mas também não ganhará nada).

Mas antes disso, claro, é preciso saber como jogar e como aproveitar o jogo da melhor maneira possível. E principalmente: saber a hora de parar. Esta é a nossa próxima estratégia.

Aproveite os recursos da plataforma

Além da seção de promoções, há outros recursos que podem fazer os jogadores terem interesse em abrir conta em uma plataforma de cassino. Um deles é a transmissão em vídeo que as salas ao vivo de alguns jogos oferece.

Por exemplo, é possível jogar pôquer, roleta, Blackjack e mais jogos ao vivo, com adversários e dealers reais. E você poderá acompanhar tudo o que está acontecendo com a transmissão ao vivo que a plataforma oferece.

Jogue com a cabeça e não com o coração

Sim, nós sabemos que os jogos de cassino são divertidos. Mas eles podem ser viciantes. Por isso, é preciso jogar com responsabilidade e parar quando ver que a emoção está falando mais alto.

Isso quer dizer que alguns jogadores podem se sentir frustrados em uma maré de azar e se sentir na obrigação de jogar até ganhar. No entanto, os ganhos podem não vir ou então não serem suficientes para suprir o prejuízo.

Ou então, é possível se sentir muito feliz com uma onda de vitórias. Com isso, o jogador poderá se sentir confiante e apostar ainda mais e por mais tempo. Isso também é um grande erro, já que reviravoltas em jogos de cassino acontecem o tempo todo.

Se precisar, use e abuse do Serviço de Atendimento ao Cliente

Apesar de ser divertido, muitas pessoas podem ficar em dúvida em saber como funciona um cassino online. Ou ainda ter problemas e precisar de ajuda para solucioná-los. Isso é perfeitamente normal.

Por isso, ao escolher um bom cassino online, não deixe de conferir se a plataforma oferece um bom Serviço de Atendimento ao Cliente. Afinal, é a maneira mais eficiente e rápida de ter um suporte em uma plataforma de cassino.

Então, não deixe de entrar em contato via e-mail, formulário de contato ou mesmo chat ao vivo. Mas é bom saber que os canais e tempo de funcionamento podem ser diferentes de site para site.