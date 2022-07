Como apostar na Campobet? na Campobet?

Há décadas, casas de apostas e cassinos online oferecem bônus como forma de atrair novos clientes. Como consumidores, a quantidade de sites de apostas online disponíveis em 2022 significa que você tem uma grande oportunidade de aproveitar um mercado competitivo.

Campobet é uma excelente casa de apostas muito conhecida na Europa. A razão para isso é o design fantástico do site, a facilidade de uso e as probabilidades de apostas que o Campobet oferece.

Depósito

A oferta atual de novos clientes no CampoBet vem na forma de um depósito de 100% até $ 100. Com o valor mínimo de depósito exigido de apenas $ 6, este bônus também é facilmente acessível para jogadores com saldos menores. Para reivindicar este bônus, você precisa criar sua conta, fazer seu primeiro depósito e jogar em todas as apostas esportivas com odds de 1,5 ou mais. Depósitos feitos usando Neteller e Skrill estão excluídos.

No CampoBet Casino, você pode reivindicar um depósito de 100% até $ 500 mais 200 rodadas grátis. As rodadas grátis são distribuídas a uma taxa de 20 por dia durante um período de 10 dias.

Posso fazer aposta grátis na Campobet?

A oferta de boas-vindas do CampoBet atual envolve um token de aposta grátis para todos os novos clientes que fizerem um depósito mínimo na plataforma em apostas esportivas CampoBet para novos clientes em junho de 2022. Para mais informações sobre as apostas grátis, confira https://sobradinhoec.com.br/casas-apostas/campobet.

Quanto tempo dura o bônus?

O período de bônus é diferente para a oferta de boas-vindas de apostas esportivas e cassino com CampoBet. O bônus de apostas esportivas dura 30 dias a partir do momento em que você faz seu primeiro depósito. Neste período, você deve atender às condições de qualificação, usar seu bônus e atender aos requisitos de apostas. O bônus do cassino dura 10 dias a partir do seu primeiro depósito e você deve usar o bônus e cumprir os requisitos de aposta dentro desse prazo.

Retirada De Bônus

Antes de poder retirar quaisquer ganhos obtidos com a oferta de inscrição no CampoBet para jogadores de esportes, você precisa cumprir o requisito de apostas. Dependendo da sua localização, isso é 5x ou 6x o seu depósito e bônus combinados.

Isso deve ser feito dentro do período de 30 dias que mencionamos acima ou você perderá seu bônus e ganhos restantes. Uma vez que as condições de aposta tenham sido cumpridas, o processo de retirada é bastante tranquilo.

A principal coisa a evitar em relação à oferta de inscrição no CampoBet é fazer seu depósito antes de entrar em contato com o atendimento ao cliente para reivindicar o bônus de apostas esportivas. Se isso não for feito, você receberá o bônus do cassino automaticamente.

Se usado corretamente, este é um bônus que oferece muito potencial aos clientes em termos de valor. Apenas lembre-se de manter em mente o playthrough de qualificação e as condições de aposta. Com um pouco de planejamento e uma estratégia básica, esse bônus pode percorrer um longo caminho.