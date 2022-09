Festival Nacional da Truta lançado em Urubici conta com a parceria do Sebrae

O lançamento da 6ª edição do Festival Nacional da Truta (Fenatrura), nesta quarta-feira, 31, em Urubici, junto ao Eco Parque Cachoeira do Papuã, foi acompanhado por jornalistas de Florianópolis e de Lages. Participaram também autoridades regionais dos municípios serranos, gestores do turismo regional, empresários, entre outros convidados, incluindo o presidente da Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur), Henrique Matos Maciel.

A partir deste dia 1º de setembro até 02 de outubro, os moradores e visitantes de Urubici e de Bom Retiro poderão saborear os mais diferentes pratos com petiscos e iguarias da gastronomia local baseados na truta, um peixe de água doce rico em ômega 3. Neste ano, o Festival Nacional da Truta reúne nove estabelecimentos. Além do Sebrae, este ano teve o retorno do apoio do Serra Catarina Festival de Inverno. Assim, através desses dois parceiros há o esforço para conquistar o objetivo em comum: atrair turistas e aquecer a economia da Serra Catarinense durante a estação mais fria do ano. O evento da truta é uma realização da Pouserra, Associação do Trade Turístico de Urubici e Bom Retiro.

O gerente da agência regional do Sebrae, Altenir Agostini, ao se pronunciar, reconheceu as ações que estão sendo feitas pela Associação de Pousadas e Hotéis de Urubici (Pouserra). Também exaltou as parcerias, em especial, o Serra Catarina Festival de Inverno, definindo como sendo uma ferramenta valiosa para integrar todas as ações que existem na área do turismo regional. Ressaltou que a gastronomia e os vinhos também são vetores para o desenvolvimento econômico do Turismo. “Nós do Sebrae, estamos convencidos de que a valorização desses produtos territoriais; assim como a Indicação Geográfica (IG); como a truta, e mais uma série de outros produtos, também fazem parte da diferenciação do nosso turismo serrano”, disse.

De acordo com presidente da entidade, Elisa Wypes Sant Ana de Liz, agora com a pandemia controlada, o Fenatruta retoma as suas atividades normais e a expectativa é de que as duas cidades que integram o Festival recebam ainda mais visitantes. Já o presidente da Santur, Henrique Maciel destacou a Serra tem as mesmas grandezas que as praias do litoral. Os serranos um atrativo com potencial gigantesco do Eco, que faz com que Santa Catarina mostre todo o seu potencial turístico a nível mundial, e colocou à disposição a estrutura da Santur para ajudar a promover esse modelo de turismo para o país e ao mundo.

Assessoria de Imprensa/ Imprensa Lages