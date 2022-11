Pele saudável e bonita em 8 passos!

Uma pele saudável e resplandecente é o sonho de todos, mas às vezes lutamos para alcançá-lo porque não conhecemos a nossa pele e o que é bom para ela. A indústria cosmética oferece muitos produtos para protegê-la, mas há muitas coisas que podem afetar a saúde do maior órgão de nosso corpo. Lembre-se que é importante demais cuidar da sua saúde física e mental, fazendo exercícios, alimentando-se bem e praticando algum passatempo como visitar a 20Bet app. É por isso que lhe trazemos 8 dicas para ajudá-lo a mantê-la saudável.

Evite tocar a sua pele se suas mãos não estiverem limpas.

A coisa mais importante para uma pele saudável e bonita é a higiene. É por isso que é melhor não tocar o seu rosto sem antes lavar as mãos. A razão é que esta parte do corpo acumula bactérias que podem causar espinhas, rugas e até cicatrizes quando elas entram em contato com a pele.

Manter uma boa hidratação tanto por dentro quanto por fora.

Todos os especialistas concordam que a hidratação é essencial para o cuidado da pele, pois ajudará a fazer a sua pele parecer mais brilhante e macia. Portanto, é muito importante escolher produtos que contenham fórmulas hidratantes, e beber a quantidade certa de água para manter um bom nível de hidratação no corpo durante todo o dia.

Evitar o uso de uma quantidade excessiva de produtos

Muitas vezes pensamos que para que a pele pareça saudável e radiante precisamos usar muitos produtos, mas na verdade o oposto é verdadeiro. O uso de muitos cosméticos pode realmente danificar a pele. Isto porque cada um é formulado com inúmeros ingredientes ativos, que em grandes quantidades podem entupir os poros, causar acne e danificar a barreira cutânea.

Diga não ao fumo

O fumo faz nossa pele parecer envelhecida e contribui para o aparecimento de rugas. Isto porque fumar faz com que os pequenos vasos sanguíneos nas camadas mais externas da pele se contraiam. As conseqüências? O fluxo sanguíneo abranda e a pele parece mais pálida, e a quantidade de oxigênio e nutrientes é reduzida. O fumo também danifica o colágeno e a elastina, as fibras responsáveis pela força e elasticidade da pele. Quanto às rugas, as expressões faciais repetitivas feitas durante o fumo aceleram sua aparência.

Proteja-se do sol

Isto é muito importante, pois o sol acelera o envelhecimento e o aparecimento de rugas, favorece o aparecimento de manchas e aumenta o risco de câncer de pele. As melhores precauções são:

Manter uma dieta saudável

A relação entre alimentos e acne ainda não é clara, mas algumas pesquisas sugerem que, por exemplo, os ácidos graxos monoinsaturados (como os do azeite de oliva) são bons para a pele. Assim como frutas, legumes e proteínas, o que ajudará a pele a parecer mais jovem.

Dormir!

Ter uma boa noite de sono ajudará a reduzir as olheiras e a melhorar o tom geral da pele. Enquanto dormimos, todo o corpo se repara, regenerando a pele, os músculos, o sangue e os neurônios. Portanto, é recomendável que um adulto tenha entre 7 e 9 horas de descanso por dia.