Review Aviator Game 2022

Aviator é um dos jogos multiplayer mais populares da Spribe, que é completamente diferente dos caça-níqueis usuais. A principal tarefa é atrasar a decolagem da aeronave com chances favoráveis, recebendo prêmios tentadores como resultado.

O jogo Aviator está equipado com elementos originais na forma de estatísticas ao vivo e bate-papo ao vivo. Corresponde totalmente à vibração competitiva dos clubes modernos da Internet. Visualmente atraente para os fãs do vasto céu e da aviação. Cada nova rodada é marcada pelo aparecimento de uma aeronave na tela. Ele conquista novas alturas, deixando para trás um rastro brilhante. O acompanhamento de áudio apropriado complementa a experiência visual.

Aviator reivindica uma taxa de retorno de 97%. A maior vitória é x10000.

Categoria de jogo Slots Aviator Peculiaridades As parcelas são variáveis O enredo é dedicado à aviação Presença de um enredo Sim Não Tambores/linhas Sim Não Símbolos especiais Girando as bobinas Intuitivo: você precisa pegar a proporção desejada Princípio do jogo Sim Sim Versão demo Sim Sim

Como baixar o jogo Aviator?

Devido à sua popularidade, o simulador Aviator é suportado em dispositivos com vários sistemas operacionais. Isso amplia o público-alvo, tornando o jogo de colisão acessível aos jogadores que adoram jogar aviator. A versão para download do Aviator destina-se a treinar e aprender as nuances do jogo, dinheiro real pode ser ganho e retirado apenas criando uma conta no cassino online selecionado.

Como baixar o aplicativo para dispositivos móveis? Você precisará ir a uma loja especial. Para proprietários de gadgets no Android – Google Play, para iOS – App Store. O jogador insere a solicitação apropriada no mecanismo de pesquisa, clica no botão “Download” e instala o aplicativo. Você deve se concentrar em uma opção adequada, pois um jogador pode receber vários aplicativos semelhantes.

Se você deseja baixar o Aviator em um PC, o aplicativo é fácil de encontrar em um mecanismo de pesquisa do Google. Outras ações são semelhantes: clique no botão de download e instale o jogo, como resultado, a guia correspondente aparecerá na tela do computador. O aplicativo educacional não é muito diferente de um jogo de cassino real, mantendo a visualização familiar e as opções no jogo.

No entanto, para continuar jogando com dinheiro real, recomendamos que você simplesmente baixe o aplicativo do cassino no qual se registrou.

Métodos de financiamento

Para jogar aviator com dinheiro real, você precisará se registrar no cassino. Este procedimento pode diferir ligeiramente, mas existem pontos idênticos:

A necessidade de especificar um número de e-mail/telefone;

Criar uma senha forte;

Ser verificado.

É necessário um depósito para uma sessão paga. Os fundos são depositados instantaneamente. Usado principalmente:

Cartões bancários – Visa, MasterCard;

Carteiras eletrônicas como Skrill e PayPal;

Cripto moedas.

A aposta mínima é de R$ 1,00, a aposta máxima é de R$ 10.000.

Como obter um bônus?

Depois de se registrar no cassino selecionado, é fácil obter um bônus se você jogar aviator. Considere os tipos de bônus disponíveis para os fãs do jogo:

Boas Vindas – que proporciona um bom começo para novos jogadores,

Depósito – permite que clientes regulares aumentem sua banca,

Cashback – todos os dias, dependendo do tamanho das apostas não jogadas, o jogador recebe uma pequena quantia de retorno,

Programa VIP para fãs de grandes apostas – os grandes apostadores que jogam muito têm a oportunidade de aproveitar bônus exclusivos.

Regras do jogo em Aviator

Como jogar Aviator? O jogador faz uma aposta inicial, para a qual você precisa clicar no botão apropriado. Para iniciar o avião para decolagem, você deve clicar em “Take Off”. Resta apenas observar o que está acontecendo na tela.

O avião decolará cada vez mais alto, aumentando assim o prêmio possível. Você deve confiar em sua intuição para pegar o dinheiro na hora. Para isso, clique em Cash Out. O tamanho do prêmio é diretamente proporcional à altura que a aeronave está ganhando antes do momento em que o jogador afirma sacar.

Uma opção de jogo automático está disponível: consiste em definir o valor do pagamento que será sacado no modo de jogo automático. Para usar esse recurso, você precisará especificar as probabilidades desejadas acessando a tela de apostas. Há também um modo de jogo automático clássico que permite que você jogue a uma taxa definida. Será repetido em cada nova rodada.

Na parte superior da interface há uma tabela de classificação. onde você pode ver os 100 maiores ganhos do ano, mês anterior e dia. Ele exibe os parâmetros atuais do jogo, como probabilidades, aposta, valor do prêmio. À esquerda está o Live Bets, um painel de jogo para exibir as apostas de outros jogadores, que permite que você jogue de forma mais produtiva e se concentre no clima geral do jogo. Um ponto importante: usando o bate-papo ao vivo, você pode discutir suas perguntas fazendo-as a jogadores mais experientes ou a um revendedor.