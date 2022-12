Como funcionam os sites de apostas esportivas?

Os famosos sites de apostas esportivas, como é o caso do https://esportebet.com/casas-de-apostas/, estão ganhando cada vez mais espaço no Brasil e no mundo.

Aqui em terras tupiniquins, por exemplo, praticamente todos os campeonatos, dos mais diversos esportes, têm o patrocínio de um desses empreendimentos.

Além disso, vários clubes de futebol, vôlei, basquete, futsal e outros esportes populares também estão sendo patrocinados por essas casas de apostas online.

Mas, como de fato funcionam os sites de apostas esportivas? Eles são legalizados? Continue lendo o artigo para descobrir.

Entenda o funcionamento dos sites de apostas esportivas

Os sites de apostas esportivas são casas de apostas online focadas em competições dos mais variados esportes.

Com isso, é possível encontrar nesses ambientes virtuais apostas relacionadas a partidas de futebol e outros esportes, corridas de cavalo (hipismo), corridas de Fórmula 1 (automobilismo) e muito mais.

Resumidamente, o apostador só precisa depositar determinada quantia na plataforma de apostas do site, dar os seus palpites e esperar o resultado.

Caso os palpites do apostador estejam corretos, ele recebe o dinheiro investido com o acréscimo dos percentuais pagos por aposta ganha. Entretanto, se a pessoa errar nas opiniões que deu, perde todo o dinheiro investido.

Nos subtópicos a seguir nós explicamos mais profundamente os principais detalhes do funcionamento dos sites de apostas esportivas. Confira!

Os mercados de aposta

Os chamados mercados de aposta são, basicamente, as possibilidades de aposta que são oferecidas aos apostadores pelos sites especializados.

Nesse escopo, estão incluídos diversos esportes diferentes e também vários tipos de campeonatos e competições que acontecem em todo o planeta.

Como exemplo, os amantes de futebol podem apostar em jogos da Champions League, da Copa do Mundo, da Eurocopa, etc.

De igual modo, os fãs de basquete podem investir na NBA ou no NBB, enquanto os aficionados pelas artes marciais mistas podem dar palpites sobre os vencedores dos confrontos do UFC.

Vale destacar ainda que as apostas não estão limitadas aos resultados finais de jogos e competições. É possível palpitar sobre lances das partidas, probabilidades, intenções dos atletas, etc.

Quais são as modalidades de aposta disponíveis?

Em resumo, os sites de apostas esportivas trabalham com duas modalidades de aposta:

Trading : quando o apostador negocia com outros usuários em um sistema de balcão semelhante à Bolsa de Valores;

Puting : quando o apostador tem sua aposta feita diretamente com a casa, sendo também pago por ela.

Durante a realização da aposta é possível definir a modalidade escolhida.

O que são as Odds?

As Odds são basicamente os percentuais pagos nas apostas, sejam elas combinadas (vários palpites ao mesmo tempo) ou únicas.

Esses percentuais são definidos pelas médias vistas em cada mercado de aposta e com base nas probabilidades. Por esse motivo, as Odds podem oscilar bastante até que o evento esportivo em questão seja concluído.

O que é handicap?

O indicador conhecido como handicap é aquele que determina vantagens e desvantagens, sendo um dos principais influenciadores das Odds iniciais de uma partida.

Como exemplo, em um jogo entre Brasil e Egito, o Brasil é teoricamente o favorito a ganhar a partida. Assim sendo, as Odds para quem apostar na vitória do Egito serão mais altas, enquanto aquelas atreladas à vitória da Seleção Brasileira serão mais baixas.

O handicap pode flutuar antes e durante a realização da partida, seguindo o acontecimento de eventos importantes.

O que é cash out?

Assim como o handicap, o cash out é um dispositivo presente em todos os maiores sites de apostas do mundo.

Essa ferramenta consiste num mecanismo que possibilita que o apostador encerre a sua aposta antes do término do evento esportivo.

Ou seja, se você fez uma aposta num jogo por causa de determinada Odd e quiser encerrar esse palpite antes do vencimento da aposta, poderá fazer isso através do cash out.

Como não poderia deixar de ser, essa opção é utilizada por muitos apostadores.

Ferramentas extra e promoções

Cada site de apostas esportivas tem seu próprio plantel de ferramentas especiais e promoções, além dos mecanismos padronizados.

E por falar em promoções, podemos destacar o famoso bônus de boas-vindas, que é um valor depositado pela própria casa de apostas online na conta de novos usuários assim que o cadastro é feito.

Esse bônus pode ser usado para alavancar as apostas, podendo acrescer a valores depositados para dar palpites.

De que forma os ganhos com as apostas voltam para os apostadores?

Como já citamos rapidamente acima, os apostadores recebem a remuneração pelas apostas acertadas diretamente na sua conta na plataforma de apostas.

Dessa forma, basta encerrar o palpite e aguardar que o valor apareça no dashboard. Em geral, os valores são creditados rapidamente.

Esses sites são seguros?

Falando de uma perspectiva geral, sim, os sites de apostas esportivas são bastante seguros e confiáveis.

Essas plataformas contam com fortes esquemas de segurança de dados, que asseguram a proteção nas transações e também dos dados dos apostadores.

Além disso, para operar no Brasil uma casa de apostas esportivas online precisa estar de acordo com uma norma específica. Trata-se da Lei 13.756, sancionada em 2018.

Esse texto legal autoriza de forma provisória a exploração de apostas esportivas no país, desde que respeitadas algumas regras.

Dentre essas regras, está a exigência de que as apostas sejam feitas apenas por meio de sites e aplicativos, bem como que as casas de apostas sejam oriundas de empresas sediadas fora do Brasil.

Por fim, vale dizer ainda que nenhum tipo de aposta está legalizada definitivamente no Brasil. Para tanto, é necessário uma legislação definitiva de caráter regulamentar.

Contudo, como todas as “bets” estão provisoriamente liberadas para atuar no país, as apostas podem ser feitas tranquilamente.

Ainda nesse sentido, não custa lembrar que para ter total segurança na hora de fazer as apostas você precisa escolher um site com competência comprovada. Não forneça seus dados e nem faça depósitos em plataformas desconhecidas.