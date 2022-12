A Internet nos permitiu algumas coisas que antes eram impensáveis. Isso é ainda mais perceptível para os jovens, que já dominam ela desde o ventre.

Em primeiro lugar, uma breve revisão da história da Internet: o precursor da Internet de hoje foi o chamado Arpanet e foi desenvolvido nos EUA em 1964. Contudo, a primeira transmissão de dados só foi bem-sucedida no dia 29 de outubro de 1969.

A World Wide Web foi inventada muito mais tarde: a ideia veio do especialista em informática Tim Berners-Lee por volta de 1990.

As vantagens da internet para os jovens

1. Conecta as pessoas

As redes sociais desempenham um papel muito importante em nossas vidas. Elas nos permitem nos comunicar instantaneamente com entes queridos, não importa se estamos na mesma casa ou do outro lado do mundo.

Uma mensagem que antes poderia demorar dias para chegar ou custar uma fortuna, hoje pode ser enviada instantaneamente apenas com uma conexão com a internet.

O WhatsApp é o principal aplicativo para isso, mas há muitas pessoas que sentem que sua privacidade é invadida usando-o.

Nesses casos, a melhor alternativa é o WhatsApp GB 2023, que fornece recursos e proteção extra.

2. Permite que as pessoas expressem suas ideias para o mundo facilmente

A Internet e seus milhões de usuários oferecem uma enorme variedade de lugares para compartilhar e falar sobre tópicos que lhe interessam.

Seja para dar sua opinião sobre seu filme favorito, o fantástico restaurante que você encontrou ou a festa que você foi no último sábado, há um lugar para poder se expressar e mostrar suas ideias ao mundo.

3. Fornece acesso a todo o conhecimento humano

A internet tem uma relação muito forte com a educação e a busca de informação tornou-se muito mais ágil e direta e as fontes mais variadas.

A Internet melhora a qualidade do estudo em todos os níveis da educação, permitindo também o maior contato entre estudantes e professores.

Existem muitas páginas que oferecem uma grande variedade de cursos para aprender o que quiser.

4. Dá origem a movimentos sociais, ecológicos, etc.

A Internet hoje em dia é um local público onde a política e as ideologias pessoais ou alheias têm o seu espaço e lugar. Dessa forma, os diferentes usuários têm seu lugar para expor e agir de acordo com suas convicções.

Nos últimos anos, a internet está desempenhando um papel central na resposta a desastres naturais.

É uma forma rápida e eficaz de comunicar familiares e entes queridos, bem como de organizar resgates e planos de ajuda.

5. Permite aprender novas habilidades rapidamente

A Internet pode facilitar a sua rotina de uma quantidade enorme de maneiras.

Por exemplo, você pode procurar receitas de pratos exóticos e melhorar suas habilidades na cozinha, ou procurar um aplicativo que o ajude a se exercitar de forma saudável e manter um diário do seu progresso.

6. É uma plataforma de entretenimento

É possível acessar a qualquer conteúdo via internet, seja filmes, músicas e até mesmo jogos.

Através da internet, você pode jogar com seus amigos jogos populares, como o pop it, através dos muitos sites disponíveis.

7. Mais de 55% da população mundial tem acesso à internet

Hoje em dia, mais de 3.1 bilhões de pessoas têm acesso à internet. Um número que certamente continuará a crescer. O exemplo mais surpreendente é a África, onde o número de usuários no continente subiu de 2% em 2005 para 21,8% em 2017.

A quantidade enorme de usuários significa que a internet é um ponto de encontro para milhares de culturas e pessoas de contextos muito diferentes.

8. A Internet é uma nova fonte de trabalho

Nos últimos anos, a internet tornou-se a fonte exclusiva de trabalho para milhares de pessoas, oferecendo diferentes tipos de emprego que variam em horários, requisitos, habilidades e benefícios.

9. Acesso instantâneo a milhões de resultados e opiniões

No Google, é possível encontrar uma resposta para todas as suas dúvidas, através dos muitos sites que estão listados nas SERPs.

10. Disponível em todos os lugares

Hoje em dia, a maioria de nós tem um smartphone com dados móveis. Não importa aonde vamos, temos acesso à internet. Mesmo que você não esteja usando seu celular, mensagens e alertas ainda chegam.