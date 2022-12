As Transferências Mais Inesperadas da História do Futebol

O futebol é um dos esportes mais populares do mundo, com milhões de fãs em todo o mundo. As transferências são uma parte importante do jogo, com clubes de diferentes ligas e países constantemente tentando adquirir os melhores jogadores.

Embora algumas transferências sejam esperadas devido a vários fatores, outras são completamente inesperadas e podem causar uma mudança significativa no cenário do futebol. Este artigo analisa algumas das transferências mais inesperadas da história do futebol, levando em consideração o impacto que tiveram quando foram anunciadas pela primeira vez.

Desde superestrelas de alto nível que se mudam para destinos improváveis até nomes menores que causam uma grande impressão, todas essas transferências deixaram sua marca no jogo. Cada um representa um momento único na história do futebol, mostrando a importância do movimento do jogador neste esporte em constante evolução.

Dito isso, vamos ver algumas das transferências mais inesperadas da história do futebol:

Johan Cruyff trocou o Ajax pelo Feyenoord

Difícil falar de grandes jogadores sem mencionar Johan Cruyff. Ele era um artista com a bola e um gênio com gols fantásticos.

Antes de se mudar para o Barcelona, Cruyff havia acabado de garantir três copas europeias com o Ajax. No entanto, ele achou que já havia conquistado o suficiente com o clube e decidiu seguir em frente. E embora o Barcelona seja um time de prestígio hoje, naquela época, não tinha a brilhante estante de troféus de hoje.

Claro, eles ainda eram um clube enorme, mas ainda não haviam conquistado um título em mais de uma década. Além disso, sua presença europeia foi extinta. Além de conquistar os títulos com o Barcelona, Cruyff mais tarde voltou como técnico com um estilo de ataque conhecido principalmente como futebol total.

E décadas depois, o impacto de seu estilo de jogo ainda é difundido e implementado por técnicos como Pep Guardiola.

Rio Ferdinand se transfere do Leeds para o Man United

A mudança de Rio Ferdinand para o Manchester United não foi bem recebida pelos torcedores do Leeds. Foi considerado uma traição por se juntar aos seus maiores rivais na época.

No entanto, é injusto culpar apenas o Rio por sua transferência para o Manchester United, já que o Leeds não conseguiu garantir uma vaga entre os quatro primeiros na liga principal, o que os levaria a se juntar a outros times na Liga dos Campeões. A saída desenfreada da Liga dos Campeões significava que não haveria financiamento suficiente no futuro e, com isso, era evidente que o clube estava em uma espiral descendente.

Mesmo assim, após sua transferência de £ 18 milhões do West Ham, o clube nomeou Ferdinand o zagueiro mais valioso do mundo.

O Leeds investiu muito dinheiro para tentar vencer imediatamente, mas o tiro saiu pela culatra. Eles só poderiam reter seus jogadores mais valiosos e talentosos com slots e dinheiro na Liga dos Campeões.

Foi difícil para os torcedores do Leeds ver Ferdinand partir. Mas o que tornou tudo mais doloroso foi sua transferência chocante para o rival Manchester United.

No entanto, é justo dizer que a mudança não lhe fez mal, pois ele conquistou a liga dos campeões e cinco títulos da liga principal.

Transferência de David Beckham para o La Galaxy do Real Madrid

Beckham fez uma mudança abrupta para a liga MLS em 2007 – uma mudança que surpreendeu os fãs em todo o mundo. Ele se tornou uma estrela do LA Galaxy, saindo do Real Madrid, onde marcou seu sucesso com a conquista de títulos. Beckham era, e provavelmente ainda é, o jogador de futebol mais renomado do mundo na época.

Apesar de ter pego muitos de surpresa, foi uma mudança antecipada que já vinha sendo planejada há algum tempo. O que surpreendeu a muitos foi que ele havia acabado de sair de uma temporada de sucesso, conquistando o título da liga com o Real Madrid, mas ainda optou por sair.

Como mostra seu pedido de empréstimo ao AC Milan, ele deveria ter esperado um pouco mais, pois queria jogar em ligas competitivas. Embora seja discutível se a carreira de Beckham na MLS foi um sucesso, uma coisa certa é que ela trouxe à liga e ao time mais influência do que inicialmente.

Robinho se transfere do Real Madrid para o Manchester City

Em 2008, Robinho foi definido para ser um novo jogador do Chelsea, mas tudo mudou quando Mancity e seus novos donos bilionários entraram em cena. A principal tarefa do Mancity era garantir o brasileiro e, embora levasse algum tempo, eles finalmente fecharam o contrato por £ 32,5 milhões no dia do prazo de transferência.

Acompanhando a taxa estava o ônus, a expectativa que Robinho tinha de mostrar resultados e tornar o Man City competitivo. Era como uma promessa forçada garantida, que nunca foi cumprida. Ele nunca começou na liga principal e, mesmo com suas jogadas de habilidade, ainda era superado.

Por mais que você tente, é quase impossível não considerar sua passagem pela Premier League um desastre. Mesmo que a cidade não tenha conseguido o jogador que esperava que os levasse a maiores alturas, eles ainda ganharam popularidade ao atrair grandes nomes como Carlos Tevez para o clube.

Transferência de Fernando Torres do Liverpool para o Chelsea

O desejo de Torres de abandonar o Liverpool não foi uma grande surpresa. O clube estava em crise; tinha um novo gerente e uma nova propriedade. O clube estava se esforçando por acompanhar outros times de ponta e, por um tempo, desistiu do futebol da liga dos campeões.

No entanto, o clube mais tarde mudou as coisas, esperando um novo começo ao trazer Kenny Daglish e o gerente do time titular; então, de repente, Torres entregou um pedido de transferência. Embora não fosse o que o Liverpool queria, eles aguentaram por um bom tempo até conseguirem uma taxa razoável por ele.

Após sua mudança drástica para o Chelsea, Torres achou difícil colocar a bola no fundo da rede. Isso o levou a ser criticado pelo Chelsea e torcedores rivais, que disseram que ele não era bom o suficiente. Embora ele quisesse mudar, a mudança não trouxe nenhum benefício à sua carreira.

Luis Figo trocou o Barcelona pelo Real Madrid

Existem inúmeras transferências que provocaram a raiva de torcedores leais e a mudança de Luis Figo para o Real Madrid dos catalães não foi bem recebida. Além disso, a ofensa foi vista quando a cabeça de um porco foi atirada contra ele durante um escanteio.

A mudança de Figo para o Real Madrid foi o início dos Galácticos, que teve outros grandes nomes como David Beckham, Zidane e Ronaldo jogando pelo La Casa Blanca. Embora o time tenha conquistado a liga dos campeões e dois títulos da La Liga, não foi muito apreciado, pois as pessoas esperavam mais.

Carlos Tevez deixa o Manchester City no Manchester United

Carlos Tevez foi um red devil por quase dois anos, mas acima de tudo foi um jogador de rotação do time sob a gestão de Sir Alex Ferguson. Embora a abundância de talentos possa explicar Tevez estar no banco, o United tinha, na época, a seu lado, ele se sentiu traído pelo técnico.

Sua decepção o levou a assinar pelo Manchester City, o rival do United. Instantaneamente, ele se tornou um queridinho dos torcedores da cidade e seu rosto estava no outdoor do Manchester. Foi um sonho para o atacante argentino por dois anos, até que ele se desentendeu com o técnico. A certa altura, ele se recusou a participar de uma partida da UCL e não é mais jogador do clube desde então.

Conclusão

O futebol é um jogo de emoções, paixão, amor, ódio e orgulho de vestir, representar e jogar pelo emblema. Como tal, a maioria dos fãs se sente traída quando seus craques se juntam a times rivais ou fazem uma jogada chocante em um momento em que as coisas estão indo bem ou quando eles são mais necessários. No entanto, os jogadores também são humanos e, em sua maioria, têm necessidades que levam a esses tipos de ações, embora não sejam bem recebidos.