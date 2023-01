Você já teve a impressão de que há uma energia negativa agindo na sua vida? Já teve a sensação de ter seu relacionamento abalado por inveja, mau-olhado e por influências espirituais? Esses podem ser sintomas de macumba no relacionamento.

O Espiritualista Maicon Paiva, que é conhecido por auxiliar em problemas amorosos, conta que os sintomas de macumba no casamento podem se manifestar de diversas formas. Mas ele garante que qualquer pessoa pode notar esses sintomas quando há um Trabalho Negativo agindo contra um relacionamento.

Maicon Paiva é confiável e muito procurado na internet para auxiliar em problemas amorosos. Ele é fundador do Espaço Recomeçar, uma Casa de Apoio Espiritual que atua em São Paulo, SP, há mais de 20 anos e já ajudou mais de 35 mil pessoas através de seus atendimentos. Acompanhe a seguir as orientações do Espiritualista sobre esse tema.

Como saber se fizeram macumba pro meu marido?

Maicon conta que é possível saber se fizeram Trabalho Negativo contra o parceiro, mas que para isso é preciso observar os sinais. “Os principais sinais incluem as mudanças no comportamento dele, o afastamento entre o casal, a dificuldade em manter um diálogo e as brigas que se tornam cada vez mais constantes”, explica Maicon.

De acordo com o Espiritualista, existem vários Trabalhos que uma pessoa invejosa pode fazer para acabar com um relacionamento. Por isso, é importante reconhecer os sinais de que a relação pode estar sofrendo com um feitiço para proteger o relacionamento, a família e a vida do casal.

Ele orienta: “sempre que se houver a suspeita de um Trabalho Negativo contra o casal, é importante buscar Ajuda Espiritual. Por meio dessa ajuda você pode descobrir o que está afetando o seu relacionamento, assim como o que fazer para salvar a relação e se proteger do mal”.

Sinais que fizeram macumba pra mim

Saber reconhecer os sinais que fizeram um Trabalho Negativo contra a pessoa também é importante para se proteger do mal. Maicon Paiva conta que a pessoa pode observar alguns sinais em si mesma ou à sua volta para descobrir se existe um feitiço agindo contra sua vida.

“Geralmente a pessoa se sente triste, deprimida, como se nada desse certo em sua vida e desanimada. A pessoa também pode enfrentar problemas em diversas áreas da vida, como perder o emprego, sofrer com um problema de saúde, perder um grande amor, enfrentar uma crise no relacionamento, entre outros”, explica o Espiritualista.

A ex dele fez macumba

De acordo com o Espiritualista, outra situação que costuma acontecer muito é quando a ex faz um Trabalho Negativo contra seu ex-companheiro para destruir a relação dele, por exemplo. Maicon conta que recebe diversos casos assim no Espaço Recomeçar e que ele orienta sobre a necessidade de blindar o relacionamento contra o mal.

“É muito comum o caso da ex que quer voltar com o ex-companheiro e acaba fazendo um Trabalho Negativo para acabar com o relacionamento dele. Em casos assim, eu recomendo que a pessoa faça Trabalhos Espirituais para blindar a relação, como uma Limpeza Espiritual para afastar toda negatividade e uma Proteção Espiritual para impedir que o mal destrua a relação”, explica o Espiritualista.

Maicon também orienta: “é preciso buscar Ajuda Espiritual se você suspeita que a ex fez um Trabalho Negativo contra o seu marido. Não dê brecha para que o mal entre em seu relacionamento, procure ajuda antes que seja tarde demais”.

Como saber se fizeram macumba pra minha família?

O Espiritualista Maicon Paiva finaliza dizendo que descobrir se fizeram um Trabalho contra a família também é fundamental. “As famílias são alvos fáceis para pessoas invejosas. Por isso, é preciso ficar atento a todos os sinais que podem demonstrar que um Trabalho Negativo está influenciando em problemas no convívio e na harmonia da família”, conta o Espiritualista.

Segundo Maicon, também é preciso agir rápido em situações como essa. “Se houver a suspeita de um Trabalho Espiritual de baixa vibração contra a família, é preciso agir rápido para que a harmonia entre todos não seja prejudicada. Afinal de contas, a família é o nosso bem mais precioso e devemos proteger aqueles que amamos”, orienta o Espiritualista Maicon Paiva do Espaço Recomeçar.

