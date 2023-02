Mega super acumulada: Aposte no Mega Loterias!

Chegamos com uma notícia super legal para você que tem o sonho de ficar milionário através do mundo das apostas! Amanhã teremos em vigor o maior sorteio deste ano entre todas as loterias! Amanhã será dia de Mega-Sena super acumulada e o prêmio é de R$ 160 MILHÕES!

Nesse artigo você vai saber tudo o que precisa sobre esse super sorteio, como apostar, quando vai ser e muito mais!

Data e horário do sorteio

A Mega-Sena segue os horários padrões das Loterias Caixa. Os dias de sorteio da Mega são sempre às Quartas e Sábados e assim como as outras loterias, os números são sorteados às 20:00 horas (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa.

A única informação acima que pode mudar, são os dias de sorteios da Mega, já que uma vez por mês temos as chamadas Mega-Semanas. As Mega-Semanas consistem em uma semana específica do mês em que são 3 sorteios da Mega ao invés de 2, respectivamente Terça, Quinta e Sábado.

Como jogar na Mega-Sena

Saber como apostar na Mega-Sena é quase uma obrigação para o cidadão brasileiro, visto que ela é disparadamente a loteria mais famosa do nosso país.

Mas se você ainda não sabe, fique tranquilo. Nós iremos te ensinar tim tim por tim tim de como você pode se tornar o mais novo multimilionário.

A Mega-Sena consiste em um volante de 60 números, do 01 ao 60. No sorteio que como dissemos acima, acontece às Quartas e Sábados, são sorteados sempre 6 números neste espaço entre 01-60 e o grande objetivo do apostador é acertar todos esses 6 números, assim se leva o prêmio principal parar casa.

Para isso, você pode fazer apostas com 6, que é o número mínimo e no máximo com 15 números, tornando a aposta mais fácil de ser acertada! Mas fique atento, quanto mais números você jogar, mais cara fica a sua aposta, portanto, jogue com responsabilidade!

Apostando com o Mega Loterias você ainda tem acesso a ferramentas inteligentes que turbinam as suas apostas, aumentam suas chances de ganhar e você continua pagando valores acessíveis. Essas ferramentas são dicas muito boas para você que é iniciante no mundo das apostas!

Bolões

Os bolões podem se dizer que são o carro chefe do nosso site e a melhor opção possível se o assunto for custo-benefício, eles te permitem aumentar E MUITO as suas chances de ganhar, em alguns casos até mais de mil vezes.

No Mega Loterias, nosso time de especialistas tem como missão o desafio de buscar sempre os maiores prêmios para nossos apostadores. Nossos Bolões são o resultado deste trabalho excitante que é fazer você GANHAR NA LOTERIA.

Os bolões são nada mais, nada menos que jogos em conjunto, feitos para você jogar com qualquer pessoa do Brasil. Eles possuem um sistema de cotas, a quantidade de cotas é a forma como cada Bolão será dividido pelos apostadores.

Cada cota receberá uma parte proporcional do prêmio que aquele Bolão eventualmente proporcionar. Você pode comprar quantas cotas quiser entre as disponíveis em cada Bolão do Mega Loterias. Quanto mais cotas, mais partes do prêmio você terá!

Sobre o Mega Loterias

O Mega Loterias é um site de apostas lotéricas criado para oferecer a melhor experiência em loterias aos apostadores de todo o Brasil. Nossa plataforma dispõe de uma interface segura, com uma linguagem clara e prática, pensado para otimizar e facilitar o sistema de registro de apostas.

Aposte em todas as loterias oficiais da Caixa Econômica Federal de forma simples, rápida e com total segurança! Um dos grandes diferenciais do Mega Loterias está na praticidade oferecida aos jogadores, que podem contar com ferramentas inteligentes que auxiliam na combinação de jogos para turbinar suas apostas.