Quer se divertir e lucrar? Conhece as vantagens dos Bônus em Cassinos

Você sabe o que é bônus de cassino? Jogar em cassinos online se tornou um hobby comum entre os brasileiros, afinal quem não gosta de se divertir e garantir aquele complemento no fim do mês?

Muitos cassinos utilizam uma política de bônus, que funciona através de uma série de regras de usos, além de ser uma maneira de inserir novos usuários em sua plataforma.

Existem variados estilos de promoções que possibilitam um saldo extra nas apostas ou até mesmo iniciar o jogo gratuitamente. Além disso, muitas plataforma oferecerem diferentes tipos de cassino bonus para os jogadores.

Ficou curioso(a) para entender melhor o universo dos cassinos?

Então fica com a gente, continue a leitura!

O que é um Cassino?

Apesar da prática de cassinos ser bastante comum nos filmes de Hollywood, muitos brasileiros não conhecem cassinos, por não estarem habituados com a prática, devido a uma lei que proibiu “jogos de azar” no Brasil.

Cassinos são uma casa de jogos, onde o jogo é realizado através do dinheiro. Os jogos variam bastante entre poker, blackjack, roleta, e outros jogos de azar.

Os cassinos normalmente estão presentes em hotéis, cruzeiros, ou até mesmo atrações turísticas pelo mundo, prioritariamente em espaços de estadias prolongadas.

Com o fim de chamar atenção, e gerar uma permanência do jogador, alguns cassinos estão integrados a musicais, espetáculos, em salas de teatro, com a presença de bebidas gratuitas.

A prática de jogos em cassinos é destinada a adultos, normalmente em cada rodada os jogadores apostam um valor e caso vençam recebem mais que a sua aposta inicial, e se perder ficam sem o dinheiro.

Jogar em Cassino é crime, no Brasil?

Em 1946 foi promulgada uma lei que proibia qualquer jogo de azar no Brasil, pelo até então presidente Gaspar Dutra, com a justificativa que era algo doloso ao ser humano, influenciada pelo viés religioso da primeira-dama.

Apesar disso, em 1962, nasce a Lotérica, pela Caixa Econômica Federal, que é um jogo de azar institucionalizado, portanto legalizado.

Desde esse período vários projetos de lei para a legalização de cassinos, tem rondado o congresso nacional, existia uma previsão de votação de uma proposta após as eleições de 2022, mas até então, não se teve avanço.

Nesse sentido, cassinos e a prática de jogos de azar são ilegais no Brasil. Contudo, a lei que os proíbe, foi criada em um período em que não existia internet, portanto ainda não existia a prática de cassinos online.

A lógica para que o cassino online seja permitido, é devido ao fato de não ocorrer, tecnicamente, em território brasileiro. É como se o jogador tivesse viajado para fora do país.

O jogo é permitido, desde que o cassino online não seja sediado no Brasil, mesmo que o jogador esteja conectado em uma máquina no país.

Cassinos online

A tendência de cassinos online têm crescido no mundo todo, e cada vez a experiência se assemelha mais a presencial. Através do design desses espaços, e a utilização de efeitos sonoros. Além do recurso das Lives, que tornam a experiência ainda mais real, pela emoção do momento ao vivo.

A praticidade presente nos cassinos online, é uma ótima vantagem, gerada pelo avanço da tecnologia, assim os jogos podem ocorrer em qualquer espaço, desde que haja uma conexão com a internet.

Os jogos ocorrem 24h por dia, possibilitando a prática deste hobby para qualquer estilo de rotina. Além de ser para qualquer perfil, com uma variedade ainda maior de jogos, em comparação a experiência presencial.

A prática online se torna ainda mais completa, com a ampliação de variedade de modos de pagamentos, enquanto os cassinos presenciais apenas utilizam depósitos e saque, no online até com o Pix é possível iniciar as suas rodadas.

Ademais, a tecnologia ampliou a segurança nas transações que ocorrem nessas plataformas. As quais garantem a preservação do dinheiro e dados pessoais de cada jogador.

Bônus e descontos em Cassinos online

Os descontos e bônus geralmente são direcionados a novos clientes, para motivar o acesso deles à plataforma, e permitir o pontapé inicial nesse mundo de diversão e dinheiro extra.

Nessa medida, existem alguns cassinos que permitem que o jogador ganhe mais, ou inicie uma rodada gratuitamente, sem a aposta inicial, ou até mesmo depósitos de boas-vindas. Para que você possa conhecer o espaço e se encantar por esse universo.Outra prática comum, são o uso de vantagens para clientes Vips.

Mas não se esqueça que, além de ganhar dinheiro, é muito importante jogar com consciência para proteger e aumentar seu patrimônio.

