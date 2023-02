Compreender os futuros de Bitcoin e como eles funcionam

Os futuros são um acordo para vender ou comprar um ativo em uma data específica a um preço particular. Uma vez que ambas as partes tenham celebrado este contrato de futuros, devem vender esta moeda virtual a um preço acordado independentemente do preço real de mercado na data de execução do contrato. O principal objetivo de um contrato de futuros Bitcoin não é maximizar os lucros. Em vez disso, este contrato futuro de dinheiro virtual é uma ferramenta de gerenciamento de risco utilizada nos mercados financeiros para se proteger contra o risco de alteração de preços de ativos que as pessoas compram e vendem regularmente. Os futuros de Bitcoin têm contratos baseados no custo desta moeda virtual, e os especuladores podem fazer uma aposta no que acreditam que o preço deste ativo eletrônico será no futuro. Muitos descreveram o Bitcoin como um disruptor de mercado que desestabilizaria as moedas fiduciárias. Aqui está o que você deve saber sobre Bitcoin e dinheiro fiduciário.

Estes futuros de dinheiro virtual ajudam os investidores a especular sobre o preço deste ativo digital sem realmente ter que possuir este ativo virtual. Por outro lado, estes futuros de dinheiro digital têm poucas consequências. Primeiro, este ativo eletrônico não tem nenhuma instituição financeira ou governo que regule suas operações, mas as pessoas podem negociar a moeda em bolsas regulamentadas. A oportunidade de trocar este dinheiro virtual em uma bolsa regulamentada é vantajosa para aqueles preocupados com os riscos relacionados com a falta de regulamentação da indústria Bitcoin.

Além disso, em áreas onde o governo proíbe seus cidadãos de negociar esta moeda virtual, estes futuros de moeda virtual permitem que os investidores ainda especulem sobre o preço deste ativo digital.

Além disso, as pessoas utilizam futuros em carteiras para equilibrar as flutuações de preços em investimentos onde o ativo subjacente é particularmente volátil. Estes contratos futuros são negociados em uma bolsa de futuros que também atua como intermediária.

Como os contratos de futuros de Bitcoin funcionam

Estes futuros de dinheiro digital funcionam de forma semelhante aos mesmos princípios que os futuros sobre ativos financeiros tradicionais. Por exemplo, se uma pessoa é proprietária deste ativo virtual e o preço atual é relativamente alto, mas especula que o preço vai cair, ela pode decidir celebrar um contrato de futuros e vender este dinheiro digital ao preço atual sem mudar nada. Se este ativo eletrônico tiver um valor atual de 20.000$, ele celebrará um contrato de futuros para vender a 20.000$. Além disso, se tivesse sido perto da data de liquidação, o preço desta moeda virtual e o custo do contrato de futuros de dinheiro eletrônico teriam caído.

Como negociar futuros de Bitcoin

Cada contrato futuro de Bitcoin representa 5 Bitcoins. Portanto, existe uma alavancagem inerente neste mercado futuro de dinheiro digital. Além disso, esses traders de futuros de dinheiro digital frequentemente utilizam essa alavancagem para especular sobre oscilações de curto prazo no mercado, numa tentativa de gerar retornos massivos em investimentos iniciais relativamente pequenos.

Adicionalmente, estes contratos futuros de dinheiro eletrônico são uma ótima maneira de mitigar o risco. Um investidor com um investimento maciço neste ativo eletrônico pode vender um número mínimo de contratos futuros de Bitcoin para contratar uma apólice de seguro contra uma queda neste mercado de dinheiro digital.

Existem várias vantagens e desvantagens dos futuros contratos da Bitcoin. Por exemplo, no lado prático, estes futuros de dinheiro digital podem proporcionar aos investidores flexibilidade, alavancagem e o potencial de mitigar o risco através de hedging. Por outro lado, o poder pode apresentar prós e contras aos investidores, e as perdas nas negociações de futuros podem se somar rapidamente se o mercado tomar um rumo adverso.

Conclusão

O mercado de contratos futuros de Bitcoin depende das especulações dos investidores e permite que se tome uma tremenda alavancagem, o que significa que se pode acabar com uma posição sobre dimensionada. Além disso, estes operadores de futuros de dinheiro eletrônico estão sujeitos a chamadas de margem que podem desencadear a liquidação forçada de suas posições no pior momento possível, se não conseguirem manter a margem.