No Morumbi, o Basquete Tricolor enfrenta o União Corinthians com a ajuda da torcida

Depois de duas vitórias consecutivas, o Basquete Tricolor encara o União Corinthians na terça-feira, às 20h, no ginásio do Morumbi. A ESPN e a 20Bet login transmitirão o jogo ao vivo.

O Tricolor é fruto de triunfos contra Caxias e Bauru. Diante do ginásio do Morumbi lotado, o time comandado por Bruno Mortari derrotou o time gaúcho por 70 a 64. A torcida espera fazer mais uma grande festa para animar o time paulista.

O terceiro lugar no NBB com uma taxa de sucesso de 76% é São Paulo. Foram 19 vitórias e 6 derrotas em 25 jogos.

O confronto entre São Paulo e União Corinthians será o quarto deles. Foram duas vitórias tricolores e uma derrota tricolor no geral. No ginásio do Arno, o time tricolor venceu a final em 25 de novembro de 2022, pelo placar de 93 a 71.

São Paulo x Corinthians no União