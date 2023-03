Estresse e ansiedade causa dores musculares: Entenda como isso ocorre

Já se perguntou se estresse e ansiedade causam dores musculares? Essa é uma dúvida bem pertinente, haja vista que muitos ainda acreditam se tratar de uma condição que afeta apenas a nossa saúde mental.

No entanto, ao avaliar essas duas condições com um pouco mais de afinco, é possível chegar facilmente à conclusão de que estresse e ansiedade causam dores musculares.

Mas, o grande problema nisso tudo é que tanto o estresse quanto a ansiedade são duas condições que estão se tornando cada vez mais comuns.

Por consequência, muitas pessoas começaram a sentir algumas dores corporais e nem sequer sabem que a causa tem origem em alguma condição mental.

Assim, acabam procurando tratamentos que não são adequados e que, por isso, não resolvem o problema de maneira duradoura e eficaz.

Por isso, se você quer saber de que forma o estresse e ansiedade causa dores musculares, ou mesmo quais são os tipos de dores, é só continuar a sua leitura nos parágrafos seguintes. Sem mais delongas, vamos ao que importa!

O que é estresse?

Em suma, o estresse nada mais é do que uma resposta física e mental natural do corpo a um desafio ou demanda.

No entanto, o sintoma do estresse pode ser em decorrência de situações bem diversas tais como:

Problemas no trabalho;

Problemas na vida pessoal;

Problemas financeiros;

Problemas de saúde;

Eventos estressantes no geral.

Devemos mencionar ainda que o estresse é uma reação natural de todo o ser humano, a depender das situações que se passa.

Entretanto, no que se refere ao estresse crônico ou intenso, ele pode ter efeitos negativos na saúde física e mental.

Afinal de contas, o estresse e ansiedade causa dores musculares, mas ainda pode se manifestar com outros problemas de saúde, como fadiga, depressão, hipertensão, problemas no sono etc.

Sendo assim, acaba sendo fundamental aprender estratégias eficazes de gerenciamento do estresse, até mesmo para evitar passar por problemas ainda mais sérios.

O que é ansiedade?

Na verdade, a ansiedade é uma resposta natural do nosso corpo, algo que pode acontecer devido alguma situação mais específica.

Inclusive, a ansiedade é um dos 5 estágios do luto, sendo que o indivíduo pode até mesmo ter alguma crise.

Além do mais, o sintoma de ansiedade pode surgir por situações mais específicas, tais como:

Apresentações públicas;

Exames;

Entrevistas de emprego;

Mudanças de vida;

Eventos estressantes no geral.

A ansiedade também é uma resposta natural que até pode ser bastante proveitosa em alguns momentos. Afinal de contas, faz com que sejamos mais cautelosos ou que analisemos melhor uma determinada situação.

Mas, o problema pode surgir quando o paciente desenvolve a ansiedade crônica ou intensa.

Afinal de contas, ela pode ter efeitos negativos na saúde física e mental. Como já dito, o estresse e ansiedade causa dores musculares, mas também são capazes de ocasionar outros problemas mais sérios.

Qual a diferença entre estresse e ansiedade?

Estresse e ansiedade causam dores musculares, mas isso não quer dizer que essas duas condições se tratam da mesma coisa, mas bem pelo contrário.

Na verdade, o estresse é uma resposta natural do corpo a situações desafiadoras, enquanto a ansiedade é uma resposta emocional ao estresse.

Além disso, enquanto o estresse pode ser uma resposta positiva a situações difíceis, a ansiedade, na grande maioria das vezes, é considerada uma resposta negativa.

Ou seja, tem por características alguns sentimentos de preocupação, tensão e apreensão.

Por fim, o estresse é geralmente de curta duração, enquanto a ansiedade pode ser de longa duração e afetar de maneira significativa a vida cotidiana de uma pessoa.

Como o estresse e a ansiedade causam dores musculares?

O estresse e a ansiedade podem causar dores musculares de diferentes formas, sendo até bem distinto do que se está acostumado.

No geral, lesões de LCA, ombro, mão etc. costumam acontecer devido alguma pancada ou algo do gênero.

Mas, o estresse e ansiedade causa dores musculares de forma bem diferente desse padrão.

Quando o corpo está sob estresse, ele libera hormônios como o cortisol, que pode levar à tensão muscular.

Por consequência desse processo, a tensão muscular crônica pode levar a dores nas costas, pescoço e ombros.

Contudo, a ansiedade também pode causar dores musculares, mas de uma maneira distinta a do estresse, também.

Quando estamos ansiosos, tendemos a tensionar os músculos, o que pode levar a dores musculares em diferentes partes do corpo.

Além disso, a ansiedade pode causar hiperventilação, que pode levar a dores no peito e nas costas.

Mas, uma outra coisa que não temos como deixar de mencionar é que o estresse crônico pode levar a uma condição chamada síndrome de dor miofascial.

Para quem não sabe, trata-se de uma condição que é caracterizada por pontos dolorosos nos músculos e tecidos conectivos.

A ansiedade também pode levar a uma sensação de aperto no peito e respiração rápida e superficial, o que pode causar tensão nos músculos respiratórios e dor no peito.

Além disso, a ansiedade pode levar a hábitos prejudiciais, como ranger os dentes e apertar a mandíbula, o que pode levar a dores na mandíbula e nos músculos do pescoço e da cabeça.

Em geral, o estresse e ansiedade causa dores musculares distintas, que podem ser desde agudas até crônicas e persistentes.

Sinais que indicam crise de ansiedade

Uma crise de ansiedade pode ser assustadora e debilitante, mas reconhecer os sinais pode ajudar a pessoa a lidar melhor com a situação.

Ainda que o estresse e a ansiedade cause dores musculares, é interessante saber reconhecer os sintomas de uma crise para poder controlar melhor.

O sinal mais comum e presente de uma crise de ansiedade é um medo abrupto e intenso, ou mesmo uma sensação de pânico.

Logo em seguida, o paciente começa a ter uma respiração acelerada e superficial, sendo que seus batimentos cardíacos começam a acelerar e se tornarem irregulares.

Ainda há alguns pacientes que relatam sentirem uma grande sensação de formigamento ou dormência, que costuma iniciar nos dedos e se espalhar para outras regiões do corpo.

Diversos são os relatos de pacientes que passaram por alguma crise de ansiedade e relatam sentir uma intensa sensação de desconexão com o ambiente, como se estivesse fora da realidade.

Além de tudo isso, outros sinais que podem indicar uma crise de ansiedade são os seguintes:

Sudorese excessiva ou tremores; Sensação de falta de ar ou sufocamento; Tonturas ou vertigens; Náusea ou desconforto abdominal; Medo de perder o controle ou de enlouquecer.

Apenas tenha em mente que esses sinais podem variar de intensidade e duração, a depender da pessoa e da situação.

Ainda pode acontecer de um paciente ter um ou vários sintomas ao mesmo tempo, já que isso varia de acordo com cada paciente.

Devemos mencionar ainda que uma crise de ansiedade não é uma condição perigosa ou fatal, mas pode ser extremamente desconfortável e assustadora.

Se você ou alguém que você conhece estiver enfrentando uma crise de ansiedade, a nossa dica é procurar ajuda médica e psicológica para aprender estratégias de manejo e redução da ansiedade.

Quais são os tipos de dores musculares que o estresse e ansiedade podem causar?

As dores musculares que o estresse e ansiedade causa podem depender de acordo com uma série de fatores, até mesmo porque cada caso possui suas especificidades.

Mas, falando de forma geral, dentre alguns tipos de dores musculares que o estresse e ansiedade causa, mencionamos os seguintes:

Dores de cabeça tensionais: essas dores de cabeça são causadas pela tensão muscular no pescoço e nos ombros. Dor no pescoço: como a tensão muscular no pescoço, causando dor e rigidez. Dor nas costas: pode resultar na contraturas musculares e lordose cervical . Dor no ombro: a tensão muscular causada pelo estresse pode levar a dor no ombro e no braço. Dor na mandíbula: a ansiedade pode levar a hábitos prejudiciais, como ranger os dentes e apertar a mandíbula, o que pode levar a dores na mandíbula e nos músculos do pescoço e da cabeça. Dor abdominal: o estresse pode levar a tensão muscular no abdômen, causando dor e desconforto. Dor muscular generalizada: em casos extremos, o estresse pode levar a uma condição chamada fibromialgia, que é caracterizada por dor muscular generalizada e pontos sensíveis.

Apenas tenha em mente que essas são apenas algumas das dores musculares que o estresse e a ansiedade podem causar.

Mas, se você está enfrentando dores musculares e acredita que elas possam ser causadas pelo estresse ou ansiedade, busque ajuda médica para lidar com a causa subjacente do problema.

Tratamento para dores musculares relacionadas ao estresse e à ansiedade

Por mais que o estresse e ansiedade causam dores musculares, existem sim algumas maneiras de tratar esse esse problema.

Dentre as principais formas de tratamento, mencionamos as seguintes:

1. Exercícios de relaxamento

Exercícios de relaxamento, como meditação, ioga e tai chi, podem ajudar a reduzir a tensão muscular e aliviar a dor.

A partir do momento em que se obtém o relaxamento muscular, torna-se possível amenizar ou mesmo prevenir as dores.

2. Terapia cognitivo-comportamental

A terapia cognitivo-comportamental é uma forma de psicoterapia que pode ajudar a identificar e mudar padrões de pensamento e comportamento que contribuem para o estresse e a ansiedade.

Inclusive, é uma forma de tratamento bastante conhecida justamente por se tratar de um resultado bem eficiente.

3. Massagem

A massagem pode ajudar a relaxar os músculos e aliviar a dor. No entanto, a melhor coisa a se fazer é procurar por um massagista profissional.

Dessa forma, ele pode garantir um resultado eficiente, que alivie as dores e não cause possíveis riscos nem nada do gênero.

4. Medicamentos

Em alguns casos, medicamentos para dor, como analgésicos e relaxantes musculares, são essenciais para diminuir as dores.

Mas, ainda que você pare de sentir dor por conta do uso desses remédios, procure tratar a raiz do problema, que nesse caso é estresse e ansiedade.

5. Fisioterapia

A fisioterapia pode ser útil para tratar dores musculares crônicas, sendo até uma ótima forma de prevenir diversos outros problemas.

Um fisioterapeuta pode trabalhar com o paciente para desenvolver um plano de tratamento que inclua exercícios de fortalecimento muscular e técnicas de alongamento.

Se por acaso tiver algum problema subjacente, pode aproveitar e procurar por um ortopedista especialista em joelho, por exemplo.

Como prevenir dores musculares relacionadas ao estresse e à ansiedade?

Além do tratamento para dores musculares relacionadas ao estresse e à ansiedade, existem medidas preventivas que podem ser tomadas para evitar dores musculares por conta de dores musculares.

Dentre elas, mencionamos as seguintes:

1. Gerenciamento do estresse

Gerenciar o estresse pode ajudar a prevenir dores musculares relacionadas a essa condição, sendo inclusive uma das melhores formas de evitar dores.

Mas de que forma você pode gerenciar o estresse? Você pode fazer isso por meio da prática de exercícios de relaxamento ou através de atividades que tragam prazer e relaxamento, como hobbies.

2. Boa postura

Manter uma boa postura ao sentar ou ficar em pé pode ajudar a prevenir dores musculares, ainda mais na região lombar e cervical.

3. Exercícios físicos regulares

Exercícios físicos regulares podem ajudar a prevenir dores musculares, já que fortalecem os músculos e melhoram a postura.

Mas, caso faça o exercício ao ar livre, a nossa dica é se proteger do sol, tanto com protetor quanto com roupas UV e boné, para evitar câncer no couro cabeludo e outras patologias.