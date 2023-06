15 festivais gastronômicos incríveis no Brasil para você visitar

O Brasil é um país que desperta todos os sentidos. E quando se trata de gastronomia, isso não éexceção. Nossa culinária é rica em sabores, aromas e tradições, e os festivais são a oportunidade perfeita para celebrar essas delícias.

Neste artigo, vamos explorar 15 festivais gastronômicos do Brasil com diferentes propostas, tamanhos e sabores à mesa. Prepare seu apetite e embarque em uma jornada de prazeres culinários!

Festival Cultura & Gastronomia (Tiradentes, MG)

Em Tiradentes, Minas Gerais, a gastronomia se une às artes em um festival que é um verdadeiro banquete para os sentidos. O Festival Cultura & Gastronomia reúne chefs renomados, produtores locais e amantes da boa comida. Além disso, dá espaço para a cachaça e para a cerveja — além de apresentações culturais diversas.

Os pratos típicos de Minas Gerais, como o feijão-tropeiro e o famoso pão de queijo, são protagonistas nesse evento que encanta o paladar de todos os visitantes. A 26ª edição do evento está programada para ocorrer entre 18 e 27 de agosto de 2023.

Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado (Gramado, RS)

Gramado, na Serra Gaúcha, é conhecida por sua beleza natural e seu clima romântico. E o Festival de Cultura e Gastronomia da cidade não poderia ser diferente. Com uma atmosfera encantadora, ele reúne grandes chefs, restaurantes de alta gastronomia e uma variedade de sabores irresistíveis.

Esse evento é um verdadeiro deleite para os amantes da boa comida. E costuma ter linhas temáticas. Por exemplo, a 14ª edição, programada para setembro de 2023, será baseada nas oliveiras, olivas e azeites de oliva. Os pratos são acompanhados de cervejas e vinhos produzidos na região.

Festival Gastronômico Pomerode (Pomerode, SC)

Pomerode é uma cidade conhecida por sua forte influência alemã, presente nos traços culturais e na arquitetura local — mas também na comida! No Festival Gastronômico Pomerode, essa herança aparece em pratos saborosos. Você pode degustar autênticos pratos alemães, como o chucrute, o joelho de porco e as salsichas artesanais.

A próxima edição ocorre em julho de 2023. Uma vantagem, claro, é não precisar viajar para outro estado — se você estiver em Santa Catarina. Basta pegar a estrada e descer a serra. Se não estiver dirigindo, você ainda pode se divertir com o jogo da embaixadinha aposta FootballX ou outros games em seu celular para matar o tempo até o Vale do Itajaí.

Comida di Buteco (Belo Horizonte, MG)

Minas Gerais é um verdadeiro paraíso gastronômico. E o festival Comida di Buteco celebra essa tradição. Ocorrido pela primeira vez no ano 2000, ele se tornou o maior do gênero no estado, além de ser considerado um dos principais do país. Com o tempo, expandiu-se da capital para o interior mineiro, chegando até mesmo a outros estados.

O evento principal, no entanto, continua sendo o de Belo Horizonte. O festival é um mergulho na culinária mineira, das tradicionais panelas de pedra aos doces de compota, cada mordida é uma explosão de sabores e tradições. E tudo pode ser acompanhado pela cachaça típica da região.

Degusta Búzios (Búzios, RJ)

Búzios, no Rio de Janeiro, é um destino turístico conhecido por suas belas praias e vida noturna agitada. Mas também é um lugar perfeito para os amantes da boa comida. O Degusta Búzios reúne uma variedade de pratos que vão dos frutos do mar frescos até pratos internacionais.

Com uma vista deslumbrante e um clima descontraído, esse festival é um convite para desfrutar dos prazeres culinários em grande estilo. A 23ª edição do evento deve ocorrer em agosto de 2023.

Festival de Comida Ogra (São Paulo, SP)

Para os amantes da gastronomia sem limites, o Festival de Comida Ogra, em São Paulo, é o lugar perfeito. Nesse evento, os chefs se desafiam a criar pratos exageradamente grandes e deliciosos. Anualmente, dezenas de estabelecimentos participam do evento.

Desde hambúrgueres gigantes até sobremesas de proporções épicas, essa é uma verdadeira ode à gula. Se você gosta de comer até não aguentar mais, terá neste festival as refeições dos seus sonhos (ou dos seus pesadelos!).

Chocolat Festival (Ilhéus, BA)

Chocolate, chocolate e mais chocolate! No Chocolat Festival, em Ilhéus, Bahia, você pode se deliciar com essa irresistível iguaria. Além de saborear diferentes tipos de chocolate, você pode participar de workshops, palestras e até competições de confeitaria. É um paraíso doce para os chocólatras de plantão.

O evento reúne produtores de chocolate, chefs especializados e apaixonados por cacau. Com isso, também celebra a cultura de uma religião historicamente ligada à produção desse fruto. Nos últimos anos, a festa chegou a três outros estados e até a Portugal. Com isso, já é considerado o principal evento da América Latina nessa categoria.

Festival do Acarajé (Salvador, BA)

Em Salvador, o Festival do Acarajé é uma verdadeira celebração da culinária baiana. Feito com massa de feijão-fradinho frita e recheada com vatapá, camarão seco e caruru, o prato típico é o grande protagonista desse festival. No entanto, você também encontra outros sabores típicos locais.

Além de saborear as delícias mais conhecidas do estado, você pode aproveitar apresentações de música e dança que refletem a cultura vibrante da Bahia. Já foram realizadas seis edições do evento, mas ainda não há informações sobre como será a programação em 2023.

Fenaostra (Florianópolis, SC)

Florianópolis, em Santa Catarina, é conhecida por suas belas praias e frutos do mar frescos. E a Festa Nacional da Ostra e da Cultura Açoriana (Fenaostra) é a ocasião perfeita para desfrutar dessas delícias. A variedade de pratos inclui outros sabores marinhos além dos variados tipos de ostras.

Você também pode aproveitar um pouco da brisa do mar e da paisagem deslumbrante enquanto se delicia com as iguarias do estado. O evento está programado para ocorrer entre os dias 16 e 20 de setembro, com a participação de diversos restaurantes e produtores da região.

Fenadoce (Pelotas, RS)

A Feira Nacional do Doce (Fenadoce) é um festival gastronômico dedicado aos tradicionais doces de Pelotas. Essas iguarias típicas da cidade gaúcha são uma herança de origem portuguesa. Por isso, têm como foco ingredientes como o ovo e o açúcar, em receitas sofisticadas e com bela apresentação.

Localizada no sul do estado, Pelotas também oferece belas paisagens na transição entre o campo e a cidade. Por isso, essa também é uma oportunidade de realizar tanto passeios culturais quanto na natureza. A próxima edição do festival está programada para ocorrer entre 2 e 18 de junho de 2023. Se você já estiver com a vacina da gripe em dia, é uma boa época para atravessar o interior gaúcho e comer bem.

Festival Gastronômico das Nações (São Paulo, RS)

O Festival Gastronômico das Nações teve sua primeira edição em março deste ano, na capital paulista. Portanto, ainda não é tradicional como a maioria dos outros eventos listados. Então, por que foi incluído neste artigo? Simples: ele oferece uma ótima oportunidade de conhecer diversos tipos de culinária no mesmo tempo e espaço.

Em sua primeira edição, o evento recebeu representantes de 16 países. A comida brasileira, claro, fez parte da festa. Mas também foram servidos pratos e iguarias típicas do Peru, Índia, Austrália, Nigéria e muito mais. Por isso, já estamos acompanhando as notícias sobre a próxima edição.

Festival Ver-o-Peso (Belém, PA)

O Festival Ver-o-Peso de comida paraense é o maior evento gastronômico do norte do Brasil. Criado em 2000, ele normalmente ocorre no mês de abril. E um dos principais destaques, neste caso, é o espaço onde ele é realizado: o tradicional Mercado Ver-o-Peso, local histórico e ponto turístico de Belém.

No festival, são servidos pratos típicos da culinária paraense e da região amazônica. Exemplos famosos são o tucupi, o tacacá e as farinhas variadas, além de ingredientes como o açaí e as diversas espécies de peixes encontradas na região. Há muitas oficinas e a visita de chefs ilustres, como Alex Atala — um entusiasta da culinária local.

Festival da Pizza (Curitiba, PR)

Para quem adora uma boa pizza, este é o evento ideal. Afinal, como o nome indica, o Festival da Pizza é dedicado exclusivamente a essa iguaria de origem italiana, presente em tantas versões no Brasil. A 7ª edição ocorreu em março deste ano e teve a participação de 10 pizzarias da cidade.

A grande vantagem, neste caso, são os preços. Afinal, todos os restaurantes participantes oferecem descontos em suas pizzas. Assim, você pode provar os sabores de pizzas super tradicionais em Curitiba, mas também de lugares novos na cidade.

Oktoberfest (Blumenau, SC)

A Oktoberfest de Blumenau é uma festa que promove as tradições germânicas no mês de outubro. Ela é inspirada na Oktoberfest de Munique, na Alemanha. Desde a sua primeira edição, em 1984, veio a se tornar uma das maiores celebrações do gênero no mundo, atraindo centenas de milhares de turistas para a região a cada ano.

A estrela da Oktoberfest, claro, é a cerveja. No entanto, o evento também promove a culinária alemã. Isso sem falar na música e nas danças típicas, entre outros elementos ligados à cultura germânica que se mantêm vivos em Blumenau.

Brasil Restaurant Week (diversas cidades)

Diferentemente de outros festivais nesta lista, o Brasil Restaurant Week não está restrito à culinária típica de uma região. Este evento é realizado há 16 anos e ocorre em mais de 20 cidades a cada edição. Pelo seu alcance e tradição, já é considerado um festival gastronômico de importância mundial.

Os restaurantes que participam desse festival montam menus especiais com valor fixo durante os dias de realização do evento. Assim, ele se torna uma oportunidade única de experimentar a comida de diversos estabelecimentos por um preço abaixo do que eles praticam normalmente — mas com a mesma qualidade!