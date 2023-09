Dicas de compras para pais de primeira viagem

Cueiro e paninho de boca são alguns exemplos do que comprar

A chegada de uma criança é um momento de grandes expectativas na vida de pais

e mães, sendo ainda mais impactante quando se trata do primeiro bebê do casal.

Nesse sentido, é comum o surgimento de dúvidas a respeito do que comprar.

Para que o neném seja bem cuidado, será necessário comprar fraldas, mamadeiras

e outros tantos itens específicos para o pequeno ser humano que está por vir.

Pensando nisso, listamos os principais itens que devemos ter na rotina diária de

quem tem um bebê em casa — algo que, com toda certeza, vai ajudar bastante os

pais de primeira viagem.

Itens indispensáveis no dia a dia de um bebê

Fraldas

Um dos itens mais necessários para bebês e crianças de até dois anos é a fralda.

Aqui você poderá optar pelas descartáveis (que são mais práticas) ou ainda as de

pano (que precisam ser lavadas a cada uso). Avalie qual modelo se encaixa melhor

à sua realidade e faça um estoque prévio.

Mamadeiras

De modo geral, a recomendação dos médicos pediatras é que a amamentação seja

feita exclusivamente com leite materno nos primeiros meses de vida da criança,

porém, em alguns casos, a mamadeira pode ser necessária. Tenha modelos

compatíveis com a fase do bebê e acessórios adequados para a higienização do

item.

Paninho de boca

Os bebês costumam babar, especialmente nos primeiros meses, o que exige o uso

constante de paninhos de boca. Eles devem ser feitos com materiais leves como

algodão, além de serem lavados após cada uso. Tenha um estoque em casa e leve

duas ou três peças na bolsa quando precisar sair com seu bebê.

Itens de higiene

A higienização das crianças mais novas deve ser feita com mais cuidado por conta

da alta sensibilidade da pele nessa fase da vida. Use produtos livres de álcool,

hipoalergênicos e recomendados para essa faixa etária. Sabonetes e shampoos, por

exemplo, devem ser glicerinados e livres de fragrância.

Cueiro

Apesar de parecer um item antigo, muito usado pelas nossas avós, o cueiro é algo

muito útil na vida dos bebês. Ele serve tanto para “enrolar” a criança recém-nascida,

dando-lhe mais conforto nos primeiros dias de vida, como também para cobri-la em

dias mais quentes, dispensando o uso de mantas e cobertas pesadas.

Bomba de leite

Para quem precisa trabalhar fora ou ainda necessita sair sem o bebê, é necessário

armazenar previamente um estoque com leite materno. Para tanto, se faz necessária

a bomba de leite, um instrumento que serve para extrair o líquido diretamente do

peito da mulher.

Carrinho de bebê

Sair com o bebê pode ser algo bastante cansativo, até porque é preciso tomar uma

série de cuidados durante o percurso. No entanto, para carregá-lo com mais

praticidade, o carrinho de bebê é muito bem-vindo, já que permite que seu filho

esteja confortável e seguro quando vocês estiverem passeando.

Cadeirinha para carro

Para viagens ou passeios de carro, é preciso utilizar uma cadeirinha específica para

cada idade. Bebês de até um ano devem usar o bebê conforto, enquanto crianças

de um a quatro anos devem usar a cadeirinha. A partir daí até os sete, a criança

deverá usar o chamado assento de elevação.

Cadeira de alimentação

A cadeira de alimentação ou cadeirão é um item bastante interessante para ser

usado no momento em que o bebê começa a se alimentar com papinhas e alimentos

sólidos, ganhando um pouco mais de autonomia e independência. Por isso, é uma

peça que vale a pena ser comprada.

Toalha com capuz

Na hora de dar o banho no seu bebê, uma toalha com capuz é sempre bem-vinda,

pois ajuda a proteger a cabeça da criança e impedir o contato direto com o ar frio

após a saída da banheira.

Banheira

O banho no bebê é um momento que exige o máximo de cuidado e atenção dos

pais, sendo a banheira um objeto de grande ajuda, já que acopla melhor o corpo da

criança. Lembre-se de usar água morna e de não deixar o recipiente completamente

cheio, evitando o risco de afogamento ou a entrada de água nos ouvidos do bebê.