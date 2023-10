As apostas em e-sports estão se tornando cada vez mais populares no Brasil

Entenda a trajetória dos jogos eletrônicos de apenas entretenimento para esportes digitais com campeonatos internacionais e apostas.

O apostador que estiver iniciando a sua jornada no mercado, ao acessar uma casa de apostas pela primeira vez pode ficar impressionado com o número de opções que lhe são apresentadas. Opções em tipos de apostas, serviços, ferramentas, mercados e esportes diferentes para escolher e começar a criar os seus palpites.

E, um dos esportes que mais se destacou nos últimos anos em popularidade, são os e-sports, esportes eletrônicos com diversos jogos digitais com diferentes características cada um. No mercado de apostas, que está abarrotado de opções como podemos ver mais aqui, os e-sports se apresentam como um novo formato de esporte, muito diferente do que estamos acostumados e que, por consequência, traz novas oportunidades de aposta.

Para entender melhor o momento em que os e-sports estão tendo no mercado de apostas esportivas, vamos dar uma olhada na trajetória deste novo mercado e ainda veremos algumas dicas essenciais para quem quer apostar neste novo esporte e ter boas chances de ganhos, confira com atenção.

Apostas em e-sports e sua trajetória

Os jogos eletrônicos sempre estiveram presentes em nossas vidas, é uma indústria em constante crescimento e isso fica claro a cada ano com a melhora em gráficos, jogabilidade e até mesmo realidade virtual. Com a popularização da internet, muitos entusiastas de videogames começaram a produzir conteúdo sobre jogos eletrônicos online e publicar para alcançar outros entusiastas, Youtubers e influenciadores de games surgiram assim.

A partir daí, muito se falava sobre quais seriam os melhores em diferentes tipos de jogos eletrônicos e competições eram organizadas para que os considerados melhores em cada um dos jogos eram organizados. Não demorou muito para que competições com prêmios, patrocínios e grandes eventos fossem organizados, transformando algumas categorias em esportes propriamente ditos.

Alguns campeonatos oferecem prêmios milionários para os seus vencedores, como o CBLOL e, é claro que o mercado de apostas esportivas não poderia ficar de fora, e logo os adicionaram ao seu catálogo. Agora, temos diversas categorias oficiais. As principais são:

MOBA (Multiplayer Online Battle);

FPS (First Person Shooter);

Collectibles Card Games;

Battle Royale;

Simuladores;

Evo Fighting games.

Para cada uma das categorias, existem mercados e tipos de apostas personalizados e o apostador deve estar preparado para utilizá-los a seu favor, em busca de ganhos atrativos que este mercado pode oferecer.

Dicas de apostas em e-sports

Para apostar em e-sports, o apostador que possui alguma experiência em mercados tradicionais deve pensar um pouco diferente, já que existem muitas opções personalizadas para e-sports em casas de apostas. Os profissionais com experiência neste tipo de aposta sempre dão as seguintes dicas:

Prefira os grandes campeonatos de e-sports

O mercado de e-sports está em pleno crescimento e existem diversos campeonatos para cada uma das categorias principais, alguns são maiores e outros menores. A maioria esmagadora dos apostadores profissionais indicam que os campeonatos grandes podem oferecer as melhores oportunidades, odds e opções para apostas ao usuário.

É claro que, em campeonatos pequenos também oferecem algum nível de oportunidade, mas, as melhores estão nos maiores, principalmente os internacionais ou, como também são conhecidos, mundiais.

Entenda bem o jogo que quer apostar

Assim como os esportes tradicionais, também é muito importante entender completamente o jogo eletrônico e seus jogadores antes de apostar nele. Muitos apostadores apenas assistem algumas gameplays e leem a sinopse do jogo e saem acreditando que entendem aquele jogo completamente, e este é o motivo do fracasso da maioria.

É necessário ir além das gameplays, até mesmo jogar com as próprias mãos por algum tempo e acompanhar outros campeonatos, ver estratégias. Tudo isso está incluso em uma captação de conhecimento o suficiente para ter a capacidade de criar apostas de e-sports.