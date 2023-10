Quais são as apostas esportivas mais criativas e divertidas disponíveis no Brasil?

Descubra a grande variedade em tipos de apostas disponíveis no mercado e quais delas são as mais criativas e divertidas.

Uma das principais características do mercado de apostas esportivas no Brasil é a variedade. O mercado está abarrotado de opções diversas que podem servir a todos os perfis de apostadores, opções que podem servir muito bem tanto para os iniciantes quanto para os profissionais.

Basta acessar uma casa de apostas esportivas pela primeira vez, e logo o usuário percebe que terá um leque de opções gerais em serviços, mercados, ferramentas, esportes e, principalmente, em tipos de apostas. E os tipos de apostas são essenciais para que o apostador aplique as suas estratégias com maior autonomia e possa utilizar a criatividade para ter resultados positivos.

Mas, além da busca pelos ganhos, o apostador também pode se divertir enquanto utiliza a sua criatividade em alguns tipos de apostas interessantes. Afinal, uma jornada de apostas pode sim oferecer entretenimento, diversão e ganhos positivos para o apostador que souber o que está fazendo, e neste artigo nós vamos ver quais são os tipos de apostas mais criativos e divertidos disponíveis. Confira.

Apostas esportivas mais criativas e divertidas disponíveis no Brasil

Todas as grandes plataformas de apostas esportivas no Brasil oferecem diferentes tipos de apostas, algumas até oferecem tipos personalizados, como é o caso das plataformas focadas em apostadores profissionais.

Sabemos como o mundo das apostas pode parecer complicado com os seus cálculos e com o funcionamento em odds e de algumas funções. Mas, o apostador também pode encontrar algum entretenimento e diversão em meio a tantos números que são apresentados a ele, através de alguns tipos de apostas que tem um funcionamento que pode até melhorar a experiência do apostador que é apaixonado por esportes.

Selecionamos alguns tipos de apostas que podem ser o tipo ideal para aqueles apostadores que estão procurando algum nível de diversão enquanto busca por bons resultados a partir de seu investimento, acompanhe abaixo:

Handicap

O Handicap é um dos tipos de apostas mais populares entre todos os níveis de apostadores, aqui o usuário pode aproveitar para melhorar a margem de odds em uma partida em que as apostas simples, como o moneyline, que não apresentam números muito atrativos.

Isso é possível, graças a função do handicap de aplicar uma vantagem ou uma desvantagem a uma determinada equipe na partida. O objetivo principal é equilibrar as coisas e fazer com que as odds apresentadas sejam mais atrativas, ou seja, tragam um resultado melhor para o apostador se este acertar.

Aqui, também é possível apostar em submercados interessantes que vão além do número de pontos ou gols em uma partida, é possível apostar no número de cartões, por exemplo, deixando as coisas muito mais interessantes e divertidas para o apostador.

Aposta futura

Este é um tipo de aposta arriscado, por isso é mais indicado para apostadores experientes neste mercado. Por outro lado, também pode oferecer retornos bem atrativos. Como seu nome sugere, o apostador pode apostar no futuro de uma equipe e da competição que está disputando.

Em outras palavras, é possível definir a equipe que se consagrará campeã de uma grande competição antes mesmo de seu início, como o Brasileirão. É um tipo de aposta que pode ser divertida, já que toda a expectativa do apostador durante a competição, acompanhando a sua equipe pode ser emocionante até a grande final.

Apostas de escanteios

Muitos apostadores gostam de sair do óbvio, e a aposta em escanteios pode ser a resposta para isso, entregando a possibilidade de um palpite no número de escanteios em uma partida de futebol. Muitos apostadores levam este tipo de aposta muito a sério e estão sempre de olho nas estratégias táticas das equipes e das estatísticas para definir quantas vezes os escanteios podem acontecer, e o processo pode ser bem divertido.