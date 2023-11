Nome negativado: o que significa e como sair dessa

Ter o nome negativado pode ser um problemão! Esse é seu caso? Então, continue lendo esse artigo e entenda o que significa e como isso vai impactar na sua vida. Mas, relaxa, também separamos dicas para te ajudar a limpar seu nome e sair dessa!

Afinal, entendemos que nem sempre conseguimos manter as finanças equilibradas, e que os últimos anos foram muito difíceis para muitas pessoas. Por isso, confira tudo sobre o tema a seguir!

O que é estar com nome negativado?

Significa que possui uma dívida não paga que foi incluída na lista de inadimplentes de Órgãos de Proteção ao Crédito. Ou seja, ao não cumprir com o pagamento de uma dívida, o credor pode solicitar aos birôs de crédito a inclusão do CPF (Cadastro de Pessoa Física) no sistema, sendo uma das consequências da inadimplência.

Isso pode acontecer com qualquer conta que fica em aberto, como energia, água, cartão de crédito, telefone, internet, entre outras. O credor antes de incluir o CPF do consumidor, precisa notificá-lo sobre o atraso do pagamento e só após um determinado prazo pode inscrevê-lo junto ao órgão de restrição de crédito.

Essa inscrição não é automática, e por isso, que se pode ter dívidas atrasadas não negativadas, pois depende do credor fazer a solicitação. Os birôs de crédito mais solicitados são o Serasa e SPC.

Quais as consequências de ter o nome negativado?

Ter o nome negativado pode trazer diversas consequências para a vida do consumidor. Dentre as mais comuns estão:

Dificuldade de concessão de crédito;

Diminuição do score de crédito;

Sofrer processos judiciais;

Dificuldade de alugar imóvel por imobiliária;

Impactos na saúde mental;

Suspensão de serviços.

Tudo isso pode interferir negativamente na vida do consumidor, dificultando planos futuros. Por isso, manter o nome limpo é uma das ações mais positivas diante do mercado de crédito, pois pode abrir diversas possibilidades com vantagens e condições atrativas.

Afinal, quando um consumidor está negativado, os bancos e financeiras vão considerar que esse perfil tem maior probabilidade de inadimplência, dificultando a concessão de crédito, como empréstimos, financiamentos, cartão de crédito, etc.

Dicas práticas para limpar o nome

Para te ajudar nessa emboscada, separamos dicas valiosas que vão te auxiliar a limpar seu nome. Veja:

1. Cuidado com o cartão de crédito

O cartão de crédito é uma das formas de pagamento mais práticas e usadas atualmente. Porém, é também uma das linhas de crédito, com juros elevados, caso atrase o pagamento das faturas. E isso pode virar uma bola de neve para quem não tem controle financeiro.

Por isso, um consumidor negativado deve ter muito cuidado ao pensar em ter mais um cartão de crédito ou utilizar o que já possui, já que pode acabar se endividando ainda mais.

A dica para quem busca cartão de crédito para negativado é se organizar muito bem e ter muita cautela para não se enrolar. Para te ajudar, veja esse artigo e entenda mais sobre os cuidados com o cartão de crédito para negativado!

2. Faça um controle financeiro

É imprescindível realizar um controle financeiro. Afinal, cada centavo deve ser separado para determinada conta, a fim de conseguir pagar o máximo possível de todas suas despesas financeiras. Para isso, é necessário fazer um levantamento de todas suas despesas e dívidas.

Faça isso numa planilha, com dados do credor, data de vencimento, quantias, entre outros dados importantes. Após, planeje como vai quitar cada dívida, definindo objetivos e metas, para priorizar as mais caras e as despesas essenciais. Também será possível verificar quais são supérfluas e como vai conseguir economizar.

Após é só monitorar semanalmente através da planilha, e assim saber onde cada centavo foi empregado.

3. Consulte seu CPF nos birôs de crédito

Saber quais são suas dívidas negativadas é fundamental para quitá-las e limpar o nome. Para isso, é só acessar as plataformas ou aplicativos oficiais de birôs de crédito. Após realize um cadastro e faça o login na sua conta. Logo aparecerá a tela com os dados que precisa.

Lembrando que essa consulta pode ter custos, dependendo do órgão. Na Serasa essa consulta é gratuita, e, além disso, você poderá verificar seu score e ter outras vantagens.

4. Renegocie suas dívidas

Durante seu planejamento financeiro, você tem a possibilidade de renegociar suas dívidas, a fim de encontrar uma saída para conseguir quitá-las. Pode-se entrar em contato diretamente com o credor, solicitando um acordo.

Há outras possibilidades a serem analisadas, como plataformas que disponibilizam uma renegociação, como a Serasa Limpa Nome, que possui diversos parceiros e oferece até 90% de desconto e condições exclusivas. Além de poder participar dos feirões limpa nome que acontecem todos os anos.

Uma outra alternativa é a portabilidade de dívidas, porém deve-se ser bem analisada a fim de encontrar uma proposta acessível e com juros mais baixos.

Só aceite um acordo se este for possível de cumpri-lo, a fim de realmente quitar essa dívida, sem prejudicar seu orçamento mensal. Lembrando que muitas vezes, é possível parcelar ou pagar à vista.

5. Cumpra com o acordo das dívidas

E claro, cumpra com o acordo! É fundamental para aumentar sua credibilidade diante do credor, além de remover a restrição em seu nome.

Caso não consiga cumprir com os pagamentos, avise o credor e busque uma alternativa. Afinal, ao descumprir e ficar com a dívida inadimplente, você pode ter seu nome negativado novamente.

6. Monitore seu CPF

Após fazer um acordo, já mencionamos que é essencial fazer o pagamento dentro do prazo de vencimento. Isso porque, através disso, o credor vai solicitar ao birô de crédito a retirada da restrição do seu nome. Porém, somente após a quitação da dívida, caso seja à vista, ou após o pagamento da primeira parcela, se for parcelada.

Além disso, em casos do pagamento for feito através de cheque, boleto ou outra maneira que dependa de uma confirmação, o credor pode aguardar esse período de confirmação para dar a baixa na dívida.

O credor possui 5 dias úteis para solicitar aos Órgãos de Proteção ao Crédito a retirada do seu nome do sistema. Por isso, uma dica importante é guardar o comprovante de quitação da dívida, caso o credor não respeite o prazo, você pode solicitar ao credor. E caso a situação não seja resolvida, buscar auxílio jurídico.

7. Economize sempre que puder

Essa dica é essencial para quem quer manter as contas em dia, afinal, para ter um controle financeiro, é preciso economizar dinheiro para poder aplicar numa reserva de emergência e até para outros planos. Ter um dinheiro reservado é uma maneira eficiente de resolver imprevistos financeiros que podem acontecer por diversos motivos.

Isso vai te ajudar a manter um controle, mesmo nesses momentos, sem prejudicar seu orçamento mensal. Além de ser uma maneira de conseguir realizar desejos, como a compra de imóvel, veículo, viagens, entre outros.

Entendeu tudo sobre nome negativado? Então, aplique essas dicas valiosas para tirar a restrição do seu nome, e assim, conseguir ter mais liberdade e possibilidades financeiras. Gostou do artigo? Compartilhe-o com seus amigos!