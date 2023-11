Blaze lança novo jogo de apostas, conheça o Crash II!

A Blaze Casino acaba de lançar o seu mais novo jogo de apostas, o Crash II. Se você conhece e gosta do jogo Crash, vai certamente curtir o Crash II. Mas afinal, qual é a diferença deles? A primeira diferença é o design, que no Crash original é um gráfico simples, onde o ícone vai subindo na tela em um ângulo inclinado. No Crash II o personagem principal é um foguete que decola e vai subindo verticalmente.

Outra diferença é que no Crash II, você pode receber a rodada bônus, quando ela acontece, a sua aposta será multiplicada por 2! Por exemplo: Se você apostar R$20,00 e retira em x2 você receberá R$80,00 (se fosse uma rodada normal, você receberia R$40,00).

Quando o jogo anunciar essa rodada, somente os jogadores que já fizeram apostas anteriormente poderão participar.

Para apostar neste jogo, você precisa selecionar um valor e fazer sua aposta. O valor do multiplicador continuará a aumentar e quanto maior o multiplicador, maior será o seu pagamento final.

Você precisa tentar sacar antes do “crash”, e se conseguir sair com sucesso você ganhará sua aposta vezes o multiplicador, mas se o jogo parar antes de você sacar, você perderá a sua aposta.

Sobre a Blaze Casino

A Blaze é um site de apostas operado pela Prolific Trade N.V., e é licenciada e autorizada pelo governo de Curaçao. É importante saber que a Blaze aceita apenas clientes com mais de 18 anos de idade e que as apostas devem ser feitas de forma responsável, ou seja, não coloque no jogo uma quantia que você pode perder!

Para novos usuários a Blaze oferece um bônus de R$1000 + 40 rodadas grátis com o código SDA1000.