Brasileira eleita “Mulher Perfeita” pela Playboy afirma que congelou o bumbum em temperatura de – 14º graus na Itália

Janaina Prazeres, 35 anos, será Musa da Bateria da escola Acadêmicos do TatuapéEleita internacionalmente como a “Mulher Perfeita” pela revista Playboy, Janaina Prazeres também é capa da edição de janeiro da Noruega. A musa da bateria da Acadêmicos do Tatuapé, Janaina Prazeres, tem intensificado a preparação para o Carnaval de 202 com muitas aulas de samba, treinos intensos e uma alimentação saudável: “Estou me cuidando para brilhar na avenida ao som da incrível bateria da Acadêmicos do Tatuapé”, declara.Mas, para aproveitar o início do ano, ela optou por fazer uma viagem para um lugar com temperaturas baixas. Ou seja, um clima totalmente contrário ao do Brasil. O destino escolhido pela modelo foi Vermiglio, na Itália. “Estou super ansiosa para o carnaval, mas precisava de um momento para relaxar. A intenção era pensar em tudo que fosse diferente do que encontramos no Brasil e encontrei o lugar ideal”, conta. No entanto, o frio deixou Janaina em choque, pois a temperatura chegou a -14º. O fato inusitado ocorrido em terras europeias, foi o congelamento do seu bumbum. Segundo Janaina, era tanto gelo que nem mesmo o seu maior atributo ficou de fora. “Preparei um lindo biquíni, até porque eu queria aproveitar para mostrar o samba no pé no meio do gelo. Mas nem deu tempo porque o meu bumbum ficou todo congelado”, conta Prazeres.A modelo publicou as fotos desse momento nas redes sociais e explica que essa foi uma sensação incomparável: “Enquanto eu aproveitava para admirar a neve, aos poucos fui sentido o gelo se formar no meu bumbum, tudo bem geladinho. Gostoso e difícil porque conforme foi congelando mais, a minha vontade era de sair correndo para a frente de uma lareira”, explica a influencer que possui quase 60 mil seguidores no Instagram.

Com informações de CO – Assessoria