Villa Francioni marca presença em dois importantes eventos em São Paulo

Enquanto na sede da vinícola, aos sábados, há toda uma programação especial dedicado à Vindima, a Villa Francioni marca presença em dois importantes eventos do mundo do vinho na capital paulista, neste final de semana.

No sábado e domingo (7 e 8), leva seus produtos aos expositores do Sparkling Festival, evento que acontecerá pela segunda vez na Cinemateca Brasileira. Em uma combinação de vinhos, gastronomia, muita música e arte, o encontro promete reunir os melhores rótulos do verão. A programação conta com feira gastronômica, show de jazz, talks com especialistas e muito mais.

Ainda no sábado, a Villa Francioni participa do Encontro de Vinhos & Churrasco, que será realizado na Casa Webforce e conta com um cardápio especial de grelhados, defumados, queijos e azeites, acompanhando toda a variedade de rótulos presentes no evento.

VINDIMA

Enquanto isso, em São Joaquim, a vinícola também tem agenda cheia no final de semana. De sexta a domingo, participará do Festival da Vindima, que ocorre no Centro de Eventos Paroquial, no centro São Joaquim.

Já na sede da vinícola, no sábado, haverá dois programas especiais: HARMONIZAÇÃO COM TÁBUA DE FRIOS, a partir das 18h; e WINE SAFARI, às 14h30. Vale lembrar que todos os agendamentos devem ser realizados previamente através do e-mail eventos@villafrancioni.com.br ou pelo WhatsApp (49) 99983-1018. No programa do final de semana passada, todos os ingressos foram vendidos.

Por Paulo Scarduelli