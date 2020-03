Vinícola Pericó abre em grande estilo um novo espaço para a Enogastronomia de Altitude

Neste último final de semana a Vinícola Pericó, de São Joaquim, inaugurou o seu novíssimo espaço de Enogastronomia de Altitude, situado ao lado dos Vinhedos em uma das mais esplêndidas regiões da Serra Catarinense.

Quem comemorou foi os novos proprietários Diego Censi, Carlinhos Bogo Jr e o francês francês Gauthier Gheysen que já almejam diversos projetos de desenvolvimento da Vinícola.

O espaço de Enogastronomia de Altitude foi inaugurado com toda a finesse de uma autêntica produtora de Vinhos Finos de Altitude, tendo casa cheia, diversos convidados, 04 helicópteros e a presença do Chef Dudu Poerner que foi o finalista do Mestre dos Sabores da Rede Globo.

A Miss São Joaquim, Daniele Oliveira foi a escolhida como a Rainha da Vindima 2020 da Pericó e para abrilhantar ainda mais performance ousada da Vinícola recepcionado os convidados e participantes.

Sem dúvida é um evento marcante que deverá se repetir todos os finais de semana. A vinícola Pericó está em São Joaquim há 17 anos e agora inova trazendo um enoturismo de grande estilo, música ao vivo e até mesmo lhamas no quintal com vistas ao magníficos vinhedos de altitude.

Veja o Vídeo:

A Pericó atende com reservas pelo fone:

49-32331100

49-999224499 (whats)

Email:vinicolaperico@vinicolaperico.com.br

Veja as imagens:

