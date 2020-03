Vinícola D’alture com Programação Especial em homenagem ao Dia das Mulheres

A vindima é o momento mais esperado do ano não apenas para os produtores, mas também para os apaixonados por vinho! E a cada ano que passa, a Vinícola boutique d’alture com programações turísticas especiais para celebrar este período, que vão de colheita, degustação, piquenique, sunsets e almoços harmonizados com rótulos da vinícola mais premiada, além de uma vista panorâmica sensacional.

E Ao longo do mês de Março junto a Vindima a Vinícola d’alture preparou uma programação especial em homenagem a todas as mulheres.

Tributo às mulheres com arte, musica e degustações de cortesia do novo lançamento, espumante Rosê! Com um requinte formidável em suas estruturas para melhor atender aos clientes e aos amantes dos Vinhos Finos de Altitude.

Os sunsets proporcionados pela vinícola, estão entre os mais destacados na Serra Catarinense, o que rende belas e surpreendentes imagens, aliadas ao bom gosto da altitude em São Joaquim. É uma experiência única seja para casais, amigas, famílias é diversão garantida.

Reservas podem ser feitas também pelo whats (49) 99170800