Arte na Vindima: Exposição “Imensidão” tem início na Villa Francioni neste sábado

No próximo sábado (14), a galeria de arte da Villa Francioni abre as suas portas para a primeira exposição da temporada de 2020: pinturas compõem o acervo de “Imensidão”, título do trabalho do artista Marcos Bento. Sob a curadoria de Edson Machado, a exposição é mais uma das atrações disponíveis nesse período de Vindima, que se estende ao longo do mês de março na vinícola.

O artista, natural de Blumenau e morando em Curitiba, é pintor, desenhista gráfico e designer. Neste último trabalho, sua proposta é explorar memórias afetivas, materializadas na ideia da “amplidão do mar, nas águas carregadas de sal, nos impactantes duelos com arenitos vulcânicos que brotam das incógnitas profundezas de sua alma”, explica o curador. “O tema dessas pinturas mobiliza meu espírito em remotas e fragmentadas lembranças”, completa o artista, que produziu a exposição em memória a seu filho.

A partir de uma eclética seleção de artistas, a galeria da VF estende seu convite a diversos estilos e propostas, com recente destaque para a arte contemporânea. “Santa Catarina é privilegiada por seus inúmeros talentos nas artes, e nosso espaço junto à vinícola é totalmente voltado às novas linguagens de conhecimento, criatividade e inovação artística. Sua visitação é gratuita, promovendo a arte-educação à nossa população e turistas”, declara Daniela Freitas, presidente do Conselho Administrativo da vinícola.

A abertura da exposição será no dia 14 de março, às 14 horas, na galeria de arte da Villa Francioni, localizada em São Joaquim. A programação se estende até o dia 10 de maio, com visitação gratuita diariamente das 10h às 17h.

SERVIÇO

O QUE: Exposição “Imensidão”, por Marcos Bento.

ONDE: Galeria de Arte da Villa Francioni, rodovia SC-114, Km 300, São Joaquim/SC

QUANDO: De 14 de março até 10 de maio de 2020, das 10h às 17h.

CONTATO: (49) 3233.8200

Por Paulo Scarduelli