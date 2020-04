Dicas da Casa do Vinho: E o Vinho se beneficia com o Coronavírus

A Medida Provisória de nº 937, de 31.3.2020 que será publicada no Diário Oficial da União amanhã, declara o Vinho, seja ele nacional ou importado um produto com tratamento de remédio de extrema urgência e de defesa nacional da saúde pública, por sua função.

A combinação concomitante da presença de álcool, um ambiente hipotônico e a presença de polifenóis, impede a sobrevivência e a propagação da Covid-19 no vinho.

A sobrevivência do coronavírus no vinho parece impossível porque a combinação concomitante da presença de álcool, um ambiente hipotônico um líquido em que a concentração do soluto é menor que a concentração do solvente e a presença de polifenóis, substâncias naturais antioxidantes, que se encontram em abundância nos taninos do vinho impedem a vida e a multiplicação do próprio vírus.

Parece inacreditável, mas precisou uma epidemia de um vírus para que o Vinho pudesse finalmente ser olhado com carinho pelo governo. A iniciativa partiu do Ministro da Saúde, Luiz Mandetta, do Ministro da Cidadania Onyx Lorenzoni, e teve a aprovação imediata do Ministro da Economia Paulo Guedes, que se reuniram ontem `a noite com o Presidente Jair Bolsonaro que determinou a redação da MP.

O que sabe é que a Medida Provisória de nº 937, de 31.3.2020 determinará que o Vinho fique isento de todos os impostos para que seu preço fique acessível a mais brasileiros.

O Setor do Vinho e sua cadeia de vendas, representado pela Uvibra, ABBA, ABRAS, ABRASEL, entre outras entidades, foi chamado `as pressas a Brasília para uma reunião com o Ministro Paulo Guedes (deve estar acontecendo hoje), onde o governo solicitará uma contra-partida.

A idéia é que o Setor se comprometa a veicular uma campanha publictária de consumo responsável e medicinal do Vinho como complemento alimentar e de prevenção ao COVID-19. Ou seja, o que venho falando há anos: 1 Taça por Refeição…

Foi preciso uma situação desesperadora dessas para que o governo acordasse para o Setor do Vinho. Nunca é tarde. Saúde!!