Villa Francioni tem Programação Especial para o Feriado

Em uma série de degustações temáticas, a Villa Francioni acaba de anunciar programação especial para o feriado da próxima quinta-feira (11). Os passeios serão estendidos ao longo do final de semana, sempre respeitando as medidas de segurança exigidas pelas autoridades de saúde.

Dentre as alternativas, estão as degustações “Tradicional”, “VIP” e “Outono”, que contam com diferentes rótulos em suas seleções. Estão inclusos, por exemplo, o VF Sauvignon Blanc, Chardonnay, Joaquim Tinto e o premiado VF Rosé. Com foco em atividades ao ar livre, se o tempo ajudar, a vinícola vai dispor mesas para degustação, ao redor de seu chafariz.

As visitas são organizadas conforme agendamento, com o intuito de evitar número elevado de pessoas por ambiente. A Villa Francioni retornou às atividades no dia 20 de maio e, desde então, vem trabalhando com os cuidados exigidos pelas autoridades. Além do uso de álcool gel e máscaras, o espaço promove passeios com número reduzido de pessoas e orienta a todos que mantenham o distanciamento de segurança.

Outra atração do programa será a venda de vinhos, disponibilizada na varanda da vinícola inicialmente de quinta a sábado. A ideia é que os clientes que queiram apenas comprar os produtos, possam adquiri-los sem entrar no local.

Realize o seu agendamento, através do link a seguir: https://villa-francioni.reservio.com/

Mais informações pelos fones (49) 3233-8200 e 99983-1018 ou no e-mail: eventos@villafrancioni.com.br

Por Paulo Scarduelli