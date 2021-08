“Fashion Mall Wine Taste” Tem a participação da Vinícola Villa Francioni

“Fashion Mall Wine Taste” dará a oportunidade ao público de provar cerca de 100 rótulos, muitos deles premiados

Os apreciadores do bom vinho podem reservar o último fim de semana de agosto para uma viagem pelas mais distintas regiões vitivinícolas do Brasil através dos sentidos no Fashion Mall, em São Conrado, entre os dias 27 e 29, com o “Fashion Mall Wine Taste”. O evento, que tem parceria e curadoria da ViniBraExpo e apoio do Wines of Brazil Awards, dará a oportunidade ao público de provar cerca de 100 rótulos, muitos deles premiados.

Entre 11 vinícolas já consagradas e novos produtores, estarão presentes Valmarino (IP Altos de Pinto Bandeira), Pizzato (Vale dos Vinhedos/ RS), Cave Antiga (IP Farroupilha/ RS), Legado (Campos Gerais/ PR), Batalha (IP Campanha Gaúcha), Rio Sol (IP Vale do São Francisco), Família Bebber (IP Altos Montes/ RS), Villa Francioni (IP Serra Catarinense), RAR (Campos de Cima da Serra/ RS), Villa Mosconi (Mantiqueira Mineira) e Família Brito (Négociant). Logo na entrada do “Fashion Mall Wine Taste”, cada visitante ganhará uma taça em acrílico, com a logo do evento, para fazer as suas degustações e depois levar para casa como uma recordação. Os rótulos em prova estarão à venda a preços promocionais entre R$ 50 e R$ 300.

Alguns restaurantes e quiosques, como o Gurumê e Páru, aderiram à campanha “Rolha Free” durante os dias de evento. Uma oportunidade para o cliente comprar o seu vinho e já levar para degustar acompanhado de um delicioso prato, sem precisar pagar a taxa de rolha. Outro atrativo à parte será a programação musical especial, regada a muito pop e jazz. No roteiro, Camilla Marotti (27/08, às 17h30), Quartetinho Jazz (28/08, às 17h) e Glaucio Cristelo (29/08), às 16h). Para as famílias que desejam levar os pequenos para curtirem juntos, o Fashion Mall contará com diversas oficinas de artes dedicadas a eles – fantoches de animais feitos com papel, desenhos para pintura, colagem e massinha. As atividades infantis são gratuitas e acontecerão das 17h às 20h (27/08) e das 16h às 20h (28 e 29/08).

“O ‘Fashion Mall Wine Taste’ é um excelente programa de fim de semana, com bons vinhos, gastronomia e música. Combinação perfeita tanto para os apreciadores da bebida quanto para os que estão desejando conhecer um pouco mais desse universo”, ressalta André Legey, Superintendente do Fashion Mall.

O “Fashion Mall Wine Taste” tem entrada gratuita, mediante inscrição prévia via aplicativo Fashion Mall, e ocorrerá nos seguintes horários – dia 27/08, das 17h às 22h; e em 28 e 29/08, das 15h às 22h, na Praça Central do Fashion Mall, no Piso L1.

SERVIÇO:

“Fashion Mall Wine Taste”

Data: De 27 a 29 de agosto de 2021

Horário: 27/08 (das 17h às 22h) / 28 e 29/08 (das 15h às 22h)

Local: Praça Central do Fashion Mall

Entrada: Gratuita, mediante inscrição prévia via aplicativo Fashion Mal

Programação Musical:

Camilla Marotti (27/08, às 17h30)

Quartetinho Jazz (28/08, às 17h)

Glaucio Cristelo (29/08, às 16h)

Programação Infantil:

Atividades (27/08, das 17h às 20h): Fantoche de animais feito com papel / Pintura e colagem / Desenhos para pintura / Desenhos para colagem de papel crepom em formato de bolinhas / Massinha.

Atividades (28/08, das 16h às 20h): Fantoches de saco de papel reciclável / Desenhos para pintura/ Desenhos para colagem de papel crepom em formato de bolinhas / Massinha.

Atividades (29/08), das 16h às 20h): Sapo ou elefante com língua de sogra / Desenhos para pintura/ Desenhos impressos para pintura ou colagem de papel crepom em formato de bolinhas/ Massinha.

O Fashion Mall fica na Estrada da Gávea, 899, São Conrado – Rio de Janeiro. Telefone: (21) 2111-4427.