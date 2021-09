Vinícola Pericó completa 19 anos – Uma vinícola “Além do Tempo” na Altitude Catarinense

Fundada em 2002, em São Joaquim, a Vinícola Pericó completa 19 anos, aproveitando o terroir do Vale do Pericó para elaborar vinhos com características únicas da altitude catarinense.

De amadurecimento lento, as uvas Pericó concentram sabores e aromas intensos que se transformam em vinhos e espumantes com a identidade do terroir em sua totalidade.

A Pericó nasceu de um grande sonho pessoal e da aposta no potencial de Santa Catarina no cenário de vinhos de altitude. Hoje, o estado já sustenta reconhecimento nacional e internacional da vinícola que é reconhecida como uma vinícola “Além do Tempo” na Altitude Catarinense.