Maleta rara trás o Vinho VF “Joaquim” desde a safra 2004 a 2009 na Casa do Vinho

Uma verdadeira raridade foi colocada em exposição e também para venda na Casa do Vinho, na tarde desta última sexta-feira (25): “Uma maleta contendo 6 garrafas raras do Vinho Joaquim da Villa Francioni“.

Entre os vinhos destacados, estão o raríssimo Joaquim de 2004, o primeiro produzido, em escala comercial pela Villa, seguido com mais 05 garrafas denotando as safras 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 respectivamente. O Vinho Joaquim é tido como o carro chefe da Villa Francioni e se destaca como sendo o best seller (o mais vendido) dos Vinhos Finos de Altitude.

Veja o Vídeo:

Porém, os apreciadores de vinhos, sequer poderiam imaginar que o Comendador Vilson Borges tivesse, em sua custódia, as primeiras safras do VF Joaquim na Casa Vinho e já pronta para ser arrematada. Sem dúvida, uma excelente chance para os enófilos terem em suas adegas o vinho de São Joaquim que exala o perfume do carvalho francês e com aromas intensos do início ao fim .

Sobre o Joaquim

Utilizando uvas colhidas manualmente de seu próprio vinhedo em São Joaquim, na Serra Catarinense, a vinícola Villa Francioni produz o Joaquim Tinto de acordo com os melhores padrões de qualidade do mundo. Após o processo de vinificação, o vinho passa 10 meses em barricas de carvalho francês, o que lhe garante a estrutura e harmonia de um grande vinho de altitude. O Villa Francioni Joaquim Tinto tem um excelente potencial de guarda.

Notas de prova:

No visual, possui um tom vermelho rubi intenso com reflexos violáceos.

O aroma é intenso do início ao fim, lembrando frutas frescas, mescladas com notas de amoras, ameixas, algo de especiarias e o herbáceo leve harmonizam com o carvalho, num conjunto complexo de aromas.

No paladar apresenta um bom corpo, início de boca agradável e bons taninos que tornam o vinho carnudo, equilibrado, harmônico e com boa persistência no final de boca. Acidez agradável que dá sustentação ao estágio em barrica francesa.

O Vinho Villa Francioni Joaquim tinto harmoniza bem com carnes de cordeiro, avestruz e gado, massas com base de molhos madeira e funghi não muito condimentados. Também acompanha bem queijos de média maturação.

Vindima 2022 Casa do Vinho

Aproveite os últimos dias da Vindima 2022 na casa do Vinho com atendimento e degustações em horários e preços diferenciados, oferecendo 06 rótulos na degustação acompanhados de tábua de frios.

Horários de atendimento Vindima 2022

São Joaquim:

Segunda a sexta: 09h às 12h – 13:30 ás 19h

Sábado: 09h ás 12h – 13:30 ás 18h

Domingo: 09h às 12h – 14h ás 17h

Urubici

Segunda a sábado: 10h às 19h (sem fechar para almoço)

Domingo: 10h às 17h (sem fechar para almoço)

Contato e reservas pelo fone:

São Joaquim: 3233.0824 | Whatsapp [49] 9 9914.9707 (Vilson Borges)

Urubici: Whatsapp [49] 9 9912.0846 (Neize Tomaz)