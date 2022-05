Comendador Vilson Borges da Casa do Vinho comemora seus 70 anos – Exemplo de trabalho e empreendedorismo

Nesta quarta, 11 maio é o dia em que o comendador Vilson Borges completa o seu aniversário de 70 anos de muito sucesso e trabalho. Ele é um grande personagem de São Joaquim conhecido em diversos estados do Brasil. Em seu currículo existe uma história toda repleta de ousadia, persistência e do mais puro empreendedorismo,

Vilson chega aos seus 70 anos com muita vitalidade e cheio de projetos que modificaram a forma do turismo em São Joaquim. Este ano com a novidade da formidável Casa do Vinho em Urubici, um das regiões mais de maior desempenho turístico da Serra Catarinense. Sendo a terceira loja além de São Joaquim e Lages.

Sempre benquisto por turistas, enófilos e por todos em São Joaquim, Vilson Borges recebeu no final de 2021 a Comenda Manoel Joaquim Pinto, a maior condecoração da cidade de São Joaquim pelos relevantes trabalhos prestados para ao setor do enoturismo, após transformar a Casa do Vinho em um verdadeiro exemplo de sucesso, mais ainda que isso, uma verdadeira referência em Turismo para São Joaquim e região.