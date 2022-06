Governo assina autorização para a pavimentação nas vinícolas de São Joaquim

São Joaquim, na Serra Catarinense, além de suas belezas naturais, o frio intenso e a grande produção de maçã, conta com muitas vinícolas com Governo seus excelentes Vinhos de Altitude, que já trouxeram diversos prêmios para a cidade. Porém, as más condições das estradas para as rotas viníferas, principalmente no período chuvoso, dificultam que o enoturismo esteja ao alcance de todos. Mas essa realidade começa a ser transformada.

Os caminhos que levam para a Rota dos Vinhedos e também para as inúmeras propriedades produtoras de maçã receberão pavimentação asfáltica. Nesta sexta-feira, 17, o governador Carlos Moisés e o prefeito Giovani Nunes autorizaram o início das obras de asfaltamento do acesso às vinícolas Leone di Venezia e Monte Agudo – situadas no Morro Agudo. Trecho que compreende 2,7 quilômetros, com R$ 6,8 milhões de recurso.

O chefe do Executivo estadual também assinou convênios para transferência de recursos para pavimentação da estrada municipal no trecho de 15 quilômetros até a Comunidade do Bentinho – de acesso às vinícolas Quinta da Neve e Suzin. O aporte previsto é de R$ 47,9 milhões. E para o acesso à Vinícola Pericó, atendendo também a Villaggio Conti, Vinhedos do Santo Onofre, Vinícola Morro da Espia e Sanjo, os investimentos previstos são de R$ 33,2 milhões, em 12,5 quilômetros de via.

O governador enfatizou que os investimentos vão potencializar o turismo, o desenvolvimento de novos empreendimentos, facilitar o escoamento de toda a produção agrícola e valorizar os produtos e produtores locais. “É o movimento pró-turismo, infraestrutura, educação e agricultura. É possível dizer que na história recente é o governo que mais investiu na Serra Catarinense. As pessoas precisam ser representadas por um governo que pense e tenha sensibilidade com o local em que elas vivem. Isso que estamos fazendo. Um governo para as pessoas.”

O prefeito Giovani Nunes destacou que São Joaquim, que é o maior produtor nacional de maçã, recebe um grande suporte de desenvolvimento com as pavimentações. “Não vai desenvolver apenas o enoturismo, vai fomentar o agronegócio e a infraestrutura turística de toda região. É um grande pilar para o progresso. Estamos muito gratos pelo olhar diferenciado do governador pela Serra Catarinense.”

“Os investimentos vão trazer o desenvolvimento social e econômico que a região tanto precisa. O Governo do Estado tira ações antigas do papel e transforma sonhos em realidade”, evidenciou o secretário da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Augusto Vieira.