Turismo na Casa do Vinho se intensifica durante o feriado de Carnaval de 2023

Com o feriado de carnaval, Urubici se prepara para receber um número cada vez maior de turistas em sua famosa Casa do Vinho. Localizada na região serrana de Santa Catarina, a cidade atrai visitantes durante todo o ano devido às suas belezas naturais, mas durante o feriado de carnaval, a procura pela Casa do Vinho se intensificou e muito.

A Casa do Vinho é um espaço onde é possível degustar vinhos produzidos na região, além de adquirir os produtos diretamente dos produtores. A iniciativa é uma forma de incentivar o turismo e valorizar os produtores locais, que muitas vezes não têm acesso a grandes mercados. Durante o carnaval, a Casa do Vinho se torna um ponto de encontro para os turistas, que procuram experimentar novos sabores e desfrutar da vista panorâmica da região.

A equipe de funcionários da Casa do Vinho, desde São Joaquim, Lages e Urubici também se destaca por sua competência e simpatia. Desde o primeiro contato, os visitantes são recebidos com sorrisos e atenção, o que cria um clima agradável e acolhedor no ambiente. Os profissionais da Casa do Vinho são bem treinados e possuem amplo conhecimento sobre os vinhos e os produtores da região, o que permite que ofereçam aos clientes informações precisas e relevantes sobre os Vinhos Finos de Altitude.